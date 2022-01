Focolaio Covid nel Verona a 48 ore dallo Spezia: 10 casi positivi, 8 sono calciatori Il Verona ha comunicato che sono risultati positivi al Covid-19 ben otto calciatori e due membri dello staff. Annullata la conferenza stampa di domani di Tudor.

A cura di Vito Lamorte

Non ci sono buone notizie in casa Verona a due giorni dalla prima gara di campionato del 2022 contro lo Spezia. Il club gialloblù ha comunicato la positività la Covid-19 di dieci del "gruppo squadra", di cui 8 calciatori. Il primo a essere risultato positivo era stato Giangiacomo Magnani, che non aveva avuto contatti diretti con il resto gruppo nell'ultima settimana del 2021. Dopo l'ultimo giro di tamponi, invece, la situazione è peggiorata per la squadra di Igor Tudor.

Gli scaligeri nell'ultimo turno avevano costretto al pareggio la Fiorentina e hanno chiuso a 24 punti il girone d'andata: le prime di gare della seconda parte di campionato vedranno l'Hellas affrontare lo Spezia in trasferta e la Salernitana al Bentegodi. Anche i liguri di Thiago Motta sono alle prese con il Covid: dopo Kovalenko e Hristov, anche Nzola e Manaj sono fuori per la partita della Befana e la situazione non è destinata a migliorare nelle prossime ore.

L'emergenza sanitaria sta colpendo ancora una volta il nostro paese e il calcio, che ha visto nuovamente ridurre la capienza degli impianti sportivi da parte del Governo a causa della diffusione della variante Omicron. Tutte le squadre di Serie A hanno comunicato la presenza di positivi nel ‘gruppo squadra'.

Il comunicato del Verona

La nota ufficiale del club veneto.