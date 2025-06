video suggerito

Hiromu Inada a 92 anni fa un'impresa totale nel triathlon, ha corso per 10 ore: è lui il vero Ironman Hiromu Inada ha realizzato un altro primato. Questo triatleta giapponese a 92 anni ha impiegato 10 ore e 11 minuti per completare 70 miglia, che corrispondono a 112 chilometri, tra nuoto, corsa e bicicletta.

A cura di Alessio Morra

Hiromu Inada forse ha trovato il segreto per l'eterna giovinezza, o forse potrebbe essere la stella di un possibile remake di ‘Cocoon', film di Ron Howard, vincitore di due Premi Oscar negli anni '80. Perché questo ex giornalista giapponese ha scritto la storia del triathlon percorrendo in 10 ore, 11 minuti e 23 secondi: 90 km in bicicletta, 21 km di corsa e 1,9 km a nuoto. Un mostro di longevità, un esempio sì, ma tecnicamente più un pezzo unico.

Ironman 70.3: il record di Hiromu Inada

Questo arzillo signore giapponese, ha 92 anni, ha fatto il giornalista per una vita, poi ha deciso di dedicarsi allo sport. Ha imparato a nuotare quando aveva 60 anni e dieci anni più tardi ha debuttato nel triathlon e ancora una volta ha raggiunto un grande traguardo, stavolta lo ha ottenuto a Cairns, in Australia, dove ha compiuto un'impresa in 10 ore, 11 minuti e 23 secondi. Inada, che ha iniziato la stagione completando l'Ishigaki Triathlon in Giappone, è volato in Australia dove ha chiuso con successo l'Ironman 70.3 con un tempo impressionante. In 10 ore poco più ha percorso 1,9 km a nuoto, 21,1 km di corsa e 90,1 in bicicletta. Pazzesco.

L'allenamento di Hiromu Inada: a 92 anni si allena 6 giorni a settimana

Sarà anche vero che con il passare del tempo si vedono e si vedranno sempre più arzilli signori a età importanti realizzare tempi record in distanze lunghe, ma quella di Inada è davvero clamorosa, considerato pure che è arrivato molto allo sport. Un esempio di longevità e di costanza quello dell'ultimo samurai giapponese che è un infaticabile atleta che si allena sei giorni a settimana, che inizia prima dell'alba. Nuota nella piscina dell'International School nel distretto di Inage a Chiba, poi corre per 3000 metri prima di dedicarsi alla cyclette o ai rollerblade.