Focolaio Covid nel Real Madrid: positivi 6 calciatori e Davide Ancelotti Dopo l’Inghilterra, anche in Spagna proliferano i casi Covid. Focolaio nel Real Madrid, con il club che in una nota ha fatto il punto sul numero dei positivi.

A cura di Marco Beltrami

Anche la Spagna del calcio, come l'Inghilterra, è preoccupata dal proliferare dei casi Covid all'interno dei club. Al contrario di quello che sta accadendo in Premier League, la situazione nella Liga è ancora sotto controllo, anche se c'è chi deve fare i conti con un vero e proprio focolaio tra le sue fila. Si tratta del Real Madrid che in vista dei prossimi impegni dovrà rinunciare a diversi giocatori e non solo. Tutto con la speranza che il numero dei contagi non aumenti ulteriormente.

Nelle scorse ore, la società del presidente Florentino Perez aveva annunciato la positività di due colonne come Modric e Marcelo. Sin dall'inizio si è temuto in un focolaio all'interno di Valdebebas e infatti l'ultima nota ufficiale delle merengues ha confermato il tutto. Sono finiti in quarantena altri 4 giocatori, ovvero Asensio, Rodrygo, Bale e il portiere Lunin. Come se non bastasse poi il Real dovrà fare a meno anche del primo assistente tecnico di mister Carlo Ancelotti, ovvero suo figlio Davide risultato anch'egli positivo al Covid 19. Una tornata di controlli preoccupante dunque per il club che dovrà rinunciare a queste pedine nei due impegni ravvicinati pre-natalizi contro Cadice e Athletic Bilbao.

Al momento la situazione in Spagna e nel massimo campionato è sotto controllo e non si parla dunque di possibili rinvii al contrario di quanto sta accadendo invece in Premier League. Oltremanica il numero dei casi di positività è molto alto, al punto da costringere i vertici del pallone a rinviare diverse partite. In particolare il Tottenham di Conte falcidiato dal numero di contagiati, è già al terzo rinvio consecutivo considerando anche la Conference League. Oltre a Leicester-Tottenham, non si giocherà nemmeno il confronto tra lo United e il Brighton in programma nel week-end.