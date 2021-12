Marcelo e Modric positivi al Covid, l’annuncio del Real: c’è apprensione per il resto della rosa Marcelo e Luka Modric sono risultati positivi al Covid-19 e Ancelotti non li avrà a disposizione per la gara di domenica contro il Cadice.

A cura di Vito Lamorte

Marcelo e Luka Modric sono risultati positivi al Covid-19 nei test effettuati nelle scorse ore sulla squadra del Real Madrid: i due calciatori sono in isolamento secondo i protocolli sanitari. A comunicarlo è lo stesso club in una breve nota pochi minuti fa. La Casa Blanca non aveva registrato nessun caso dal precampionato, quando a luglio risultarono positivi Karim Benzema, David Alaba e Álvaro Odriozola: i tre recuperarono senza problemi per la prima partita di Liga contro l'Alavés.

Il club ora seguirà da vicino l'evoluzione nel resto della rosa e nel corso della giornata tutti i giocatori e lo staff tecnico si sottoporranno a nuovi test per verificare se ci siano altri positivi. La notizia ha messo in allerta tutta la rosa del Real Madrid nonostante a Valdebebas siano attentissimi nel rispettare i protocolli Covid. La Comunidad di Madrid per un positivo al Covid prevede dieci giorni di isolamento anche se vaccinato, e questo varrà anche per i due calciatori: sia Marcelo che Modric non saranno a disposizione per la gara di domenica prossima contro il Cadice.

Il Real Madrid avrà un calendario meno impegnativo ora che si è chiusa la fase a gironi della Champions League: dopo la partita casalinga contro il Cadice, la squadra di Carlo Ancelotti si recherà a Bilbao mercoledì prossimo per giocare a San Mamés prima della pausa natalizia. La squadra capolista della Liga tornerà in campo il 2 gennaio 2022 per affrontare il Getafe.

La scorsa stagione il Covid aveva colpito più duramente i Blancos: furono costretti a fermarsi Militao, Casemiro, Hazard, Sergio Ramos, Jovic, Nacho e Varane ma il Coronavirus colpì anche Zinedine Zidane e il presidente Florentino Pérez .

Di recente erano state riscontate delle positività anche nella squadra di basket del Real Madrid: nello specifico si trattava dell'allenatore Pablo Laso e del playmaker francese Thomas Heurtel, entrambi erano assenti martedì nella gara di Eurolega contro l'Alba Berlino.