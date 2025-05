video suggerito

Flick costretto a chiarire la strana frase sullo “spogliatoio in festa” prima di Inter-Barcellona Flick alla vigilia di Inter-Barcellona ha spiegato alcune frasi di Olmo che hanno fatto un po’ discutere sull’atmosfera all’interno dello spogliatoio blaugrana. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come vive il Barcellona la vigilia del match di Champions contro l'Inter? Stando alla conferenza pre-semifinale di ritorno di Champions League del tecnico Hansi Flick e di Dani Olmo, ci sono d'animo diversi nello spogliatoio. Da una parte infatti c'è chi vede il match quasi come una festa, dall'altra chi chiede un atteggiamento diverso. Per questo è fondamentale l'intervento dei giocatori più esperti e dell'allenatore.

Olmo e l'atmosfera negli spogliatoi del Barcellona prima dell'Inter

Olmo infatti ha spiegato che sulla scia dell'entusiasmo dei più giovani in casa Barcellona più di qualcuno vede il confronto contro l'Inter come una vera e propria "festa". Queste le parole del centrocampista: "Come vive lo spogliatoio questa partita? Come una festa, avendo giocatori giovani che tendono a minimizzare i problemi". Una frase inaspettata alla luce della posta in palio, con lo stesso Olmo che ha poi chiarito: "I veterani sono qui per per farglielo capire, ma abbiamo un gruppo molto sano. L'obiettivo comune è vincere".

Flick richiama all'ordine e chiarisce tutto alla vigilia di Inter-Barcellona

Flick è sembrato un po' sorpreso da queste parole, e non ha perso tempo per chiarire tutto. Un messaggio preciso quello del tecnico dei catalani: "Dovrei mettere più pressione ai giocatori? Non credo. Abbiamo vinto due titoli e all'inizio della stagione nessuno poteva immaginare come saremmo andati. Vogliamo divertirci, ed è quello che stiamo facendo. Sono sicuro di quello che Olmo intende con "fare festa"".

Insomma giocare in campo divertendosi e con un pizzico di sfrontatezza, come Yamal insegna. Sempre però senza dimenticare l'obiettivo e l'importanza della posta in palio. D'altronde basta pensare all'approccio della semifinale d'andata, quando il Barcellona si ritrovò sotto di due gol. Olmo non ha dubbi: "È una partita cruciale, la nostra motivazione è al massimo. È una semifinale di Champions League e ci giochiamo un posto in finale dieci anni dopo. Siamo carichi e preparati".