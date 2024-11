video suggerito

Fischi vergognosi all'inno francese prima di Italia-Francia, la reazione degli Azzurri è un esempio Durante l'esecuzione dell'inno francese prima di Italia-Francia di Nations League a San Siro è partita una vergognosa pioggia di fischi che ha messo in imbarazzo calciatori e staff della Nazionale: quest'ultimi hanno però reagito prontamente con un gesto di gran classe e di esempio per tutti.

A cura di Michele Mazzeo

Ormai quella di fischiare l'inno avversario è diventata una vergognosa abitudine. Un'abitudine che, se vogliamo preservare i valori dello sport, va estirpata. E per farlo non basta più soltanto prenderne le distanze e stigmatizzare. Quelli che a San Siro, prima di Italia-Francia di Nations League, hanno fischiato la Marsigliese difatti non erano pochi, non era un piccolo gruppo di esaltati che davano sfogo alla propria frustrazione, bensì un'ampia fetta di pubblico.

Un comportamento anti-sportivo e irrispettoso quello avuto da parte degli spettatori che hanno assistito dal vivo al match che metteva in palio il primo posto nel girone (obiettivo centrato dalla compagine transalpina dopol'1-3 griffato dalla doppietta di Rabiot e dall'autogol di Vicario, mentre gli Azzurri avranno ora un sorteggio più ostico per i quarti di finale). Un comportamento che ha messo in imbarazzo per primi calciatori e staff tecnico di quella Nazionale per cui, quelle stesse persone, erano lì a tifare.

Sono stati quest'ultimi infatti i primi a condannare il comportamento dei propri tifosi e a togliersi dall'imbarazzo. Molto elegante è stata infatti l'immediata reazione dei giocatori, di Luciano Spalletti e dell'intero staff della nazionale italiana che hanno iniziato ad applaudire l'inno francese in risposta all'atteggiamento irrispettoso di parte del pubblico di casa.

Un bellissimo gesto dunque da parte di calciatori e tecnici che in qualche modo hanno cercato di rimediare al vergognoso comportamento di quella fetta di spettatori che ha subissato di fischi la Marsigliese. Non si tratta però di un qualcosa di mai visto prima. La stessa cosa aveva infatti fatto otto anni fa l'allora capitano della Nazionale Gigi Buffon a Bari quando, sempre in occasione di un'Italia-Francia, anche in quel caso dagli spalti era partita una pioggia di fischi al momento dell'esecuzione dell'inno francese. In quella circostanza con gesti eloquenti l'ex portiere di Juventus, PSG e Parma coinvolse in un caloroso applauso tutti i compagni di squadra e la restante parte di spettatori presenti allo stadio tramutando i sonori fischi in applausi scroscianti.