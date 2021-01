Aleksandr Kokorin è della Fiorentina e giocherà in maglia viola non appena si completeranno le formalità delle visite mediche e della firma sul suo nuovo contratto. Per Cesare Prandelli un colpo importantissimo per l'attacco dei gigliati con un giocatore d'esperienza e di qualità. Classe '91, nazionale russo, Kokorin ha annunciato lui stesso sui social di aver chiuso con il club italiano.

"Sono fondamentalmente un nuovo giocatore della Fiorentina". Così ha fatto sapere il diretto interessato, Aleksandr Kokorin, attaccante di 30 anni che i viola hanno prelevato dallo Spartak Nosca con una trattativa lampo, aperta e felicemente conclusa in un paio di giorni. Adesso si attende il giocatore alle consuete visite mediche e alla firma sul suo nuovo contratto: per lui è pronto un biennale, a 1.8 milioni di euro con opzione per il terzo.

Per avere subito Kokorin, la Fiorentina ha investito una cifra tutto sommato bassa: 5 milioni per il cartellino da girare subito allo Spartak per chiudere l'operazione nella sessione invernale. Dopo i primi contatti c'erano stati alcuni problemi attorno alla definizione dell'ingaggio, poi risolti. Tanto che la Fiorentina la subito lasciato la pista Felipe Anderson concentrandosi sul giocatore russo che in passato ha già avuto un assaggio di Italia, con Fabio Capello ct della nazionale.

Tra Premier League e Coppa di Russia, Kokorin quest'anno ha disputato 10 partite, segnando due gol e fornendo altrettanti assist. E' reduce da diversi infortuni: il primo al polpaccio che lo ha tenuto fermo per sei turni ad inizio di stagione, il secondo all'anca rimediato poco prima della pausa natalizia. Stella indiscussa della Dinamo Mosca (con oltre 200 gettoni e 50 gol), ha vestito anche le maglie Zenit, Spartak Mosca e Sochi prima di affrontare l'avventura italiana con i colori della Fiorentina.