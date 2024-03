Fiorentina-Roma dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Fiorentina-Roma è il posticipo della 28ª giornata di Serie A 2023/2024: si gioca allo stadio Franchi di Firenze domenica 10 marzo, con fischio d’inizio alle ore 20:45. Le probabili formazioni di Italiano e De Rossi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Fiorentina e Roma si affrontano nel posticipo del 28° turno della Serie A 2023-2024. Viola e giallorossi scendono in campo oggi, domenica 10 marzo, con fischio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e la partita si potrà vedere in diretta Tv e streaming su DAZN.

Le squadre di Vincenzo Italiano e Daniele De Rossi arrivano dai rispettivi appuntamenti europei: i gigliati hanno vinto in trasferta sul Maccabi Haifa in Conference mentre la Roma in casa ha dominato col Brighton di De Zerbi in Europa League. Quella del Franchi è una partita importante per entrambe le due squadre, che, guardando all’attuale classifica, possono aspirare all'Europa che conta se davvero ci sarà l'accesso alla Champions anche col quinto posto.

I Viola hanno rallentato la propria marcia rispetto a qualche settimana fa e vengono dal pareggio di Torino mentre l'arrivo di De Rossi ha fatto cambiare marcia alla Roma, riportando tranquillità ed entusiasmo nell’ambiente giallorosso.

L'andata finì con un pareggio per 1-1 con Martinez Quarta che pareggiò il gol di Lukaku e la Roma che rimase in 9 uomini per le espulsioni di Zalewski e di Big Rom.

Dove vedere Fiorentina-Roma in diretta TV

Fiorentina-Roma si gioca oggi alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva assoluta su DAZN. Smart TV collegata a internet o via wireless (come con Chromecast o Firefox) o via consolle da gioco per non perdersi un solo istante del match dello stadio Artemio Franchi. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Fiorentina-Roma , dove vederla in diretta streaming

La partita di Firenze è visibile anche via streaming in diretta. Come per la visione in TV anche in questo caso è esclusivo utilizzo degli abbonati di DAZN. Per vederla bisogna utilizzare l'app dedicata oppure via pc collegarsi direttamente al sito di DAZN.

Serie A, le probabili formazioni di Fiorentina-Roma

Italiano con l'ex Belotti al centro dell'attacco con Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikonè sulla trequarti. In mediana Mandragora e Duncan.

De Rossi ripropone il tridente formato da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy. In mezzo al campo Pellegrini, Paredes e Cristante.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikonè; Belotti. All. Italiano

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi