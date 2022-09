Fiorentina-Rigas dove vederla in TV su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita di Conference La Fiorentina ospita il Rigas nella prima partita del girone A di Conference League. Italiano fa ricorso al turnover. Ecco tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming del match.

A cura di Marco Beltrami

La Fiorentina ospita il Rigas nel primo match del girone A della Conference League. Reduci dal pareggio contro la Juventus, i viola scenderanno contro i lettoni oggi all'Artemio Franchi alle ore 18:45 con il match trasmesso in TV su DAZN e Sky. La squadra di Italiano va a caccia di conferme dopo aver superato i playoff per la terza competizione europea contro il Twente. Il pronostico è tutto dalla parte della Fiorentina, che dovrà però fare i conti con l'entusiasmo della squadra di Morosz. Non ci sono precedenti tra le due compagini.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Rigas. Turnover per Vincenzo Italiano, che ne approfitta per far riposare alcuni titolari alla luce del gran numero di partite. Novità in avanti, con la Fiorentina che dovrebbe puntare sul trio formato da Gonzalez, Cabral e Saponara. Atteggiamento offensivo degli ospiti con Simkovic, Zjuzins, Santana a sostegno della punta Ilic.

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Venuti, Quarta, Igor, Terzic, Zurkowski, Mandragora, Maleh, Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

Rigas FS (4-2-3-1): Steinbors, Sorokins, Jagodinskis, Lipuscek, Mares, Jatta, Panic, Simkovic, Zjuzins, Santana, Ilic. All. Morosz

Dove si gioca: Stadio Franchi, Firenze

Stadio Franchi, Firenze Orario: 18:45

18:45 Canale TV: Dazn, Sky

Dazn, Sky Diretta streaming: Dazn, Sky Go

Dazn, Sky Go Competizione: Conference League

Dove vedere Fiorentina-Rigas oggi in diretta TV e streaming TV8, Sky o DAZN

Dove vedere in TV Fiorentina-Rigas? Il match di Conference League non sarà trasmesso in TV in chiaro e su TV8. Diretta televisiva su DAZN con i possessori di Smart TV che potranno collegarsi all'app, mentre gli altri potranno sfruttare dispositivi come Xbox, Playstation, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Anche gli abbonati Sky potranno vedere il match sul canale Sky Sport Action (numero 206 e 244 del satellite). Per la diretta streaming di Fiorentina-Rigas basterà collegarsi alle applicazioni di DAZN e Sky Go. Telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Gobbi su DAZN, di Marianella-Orsi su Sky.

Conference, le formazioni di Fiorentina-Rigas: parziale turnover di Italiano, in avanti c'è Cabral

Vincenzo Italiano si affida ad una formazione con diversi cambi, concedendo spazio al turnover. Il terminale offensivo sarà il brasiliano Cabral, supportato da Gonzalez e Saponara. Alle loro spalle, un altro trio: quello composto da Zurkowski, Maleh e Mandragora. In difesa out l'acciaccato Milenkovic. Per gli ospiti, Ilic sarà la punta centrale con il trio formato da Simkovic, Zjuzins, Santana alle sue spalle. Queste le probabili formazioni di Fiorentina-Rigas:

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Venuti, Quarta, Igor, Terzic, Zurkowski, Mandragora, Maleh, Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

Rigas FS (4-2-3-1): Steinbors, Sorokins, Jagodinskis, Lipuscek, Mares, Jatta, Panic, Simkovic, Zjuzins, Santana, Ilic. All. Morosz