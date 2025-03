video suggerito

Fiorentina-Panathinaikos dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Fiorentina-Panathinaikos si gioca questa sera alle 21:00 al Franchi di Firenze. E' il ritorno degli ottavi di finale di Conference League (andata conclusa 3-2 per i greci). Diretta in esclusiva su Sky per gli abbonati.

A cura di Alessio Pediglieri

Ritorno di Conference League per la Fiorentina che ospita al Franchi i greci del Panathinaikos per il match di ritorno degli ottavi di finale. La partita, indiretta in esclusiva su Sky, si giocherà alle 21:00.

Secondo atto, decisivo, per le sorti europee della Viola di Palladino. La gara d'andata è finita a fuochi d'artificio, con cinque gol segnati in soli 90 minuti e che ha visto trionfare di misura – 3-2 – i padroni di casa che così si ripresentano al via forti di due risultati su tre per sperare nella qualificazione ai quarti di Conference League. Un traguardo che la Fiorentina vuole a tutti i costi e che potrà ottenerlo di fronte al proprio pubblico chiamato in massa sugli spalti per sostenerla nella impresa. Per accedere al turno successivo, i viola dovranno provare a vincere con almeno due gol di scarto, un successo di misura li porterebbe alla lotteria dei rigori.

Partita: Fiorentina-Panathinaikos

Orario: 21:00

Dove: Stadio Franchi (Firenze)

Quando: giovedì 13 marzo

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Conference League, ritorno ottavi di finale

Dove vedere Fiorentina-Panathinaikos in TV: non c'è la diretta in chiaro

La sfida del Franchi promette altro spettacolo dopo i primi 90 minuti in Grecia. Per non perdere nessun istante di Fiorentina-Panathinaikos però bisognerà essere abbonati a Sky perché non ci sarà la possibilità di vederla in chiaro, senza costi aggiuntivi. I canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport 254.

Fiorentina-Panathinaikos, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Anche per lo streaming nessuna possibilità di vedere la partita in diretta in chiaro. Fiorentina-Panathinaikos sarà visibile a partire dalle 21:00 su SkyGo per i dispositivi mobili degli abbonati oppure attraverso il servizio on demand di NOW, sempre a pagamento.

Fiorentina-Panathinaikos, le probabili formazioni della partita di Conference League

Per Palladino la nota positiva più importante è il ritorno dal primo minuto di Moise Kean che ha recuperato dalla terribile botta alla testa. L'ex Juventus dovrebbe fare tandem offensivo insieme a Beltran nel 3-5-2 dei viola. Dove ci si affiderà alla solita spinta sulle fasce garantita da Gosens e Dodò. Per i greci guidati da Rui Bitoria, classico 4-3-3 col tridente formato da Tete, Swiderski e Djuricic.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Richardson, Gosens; Beltran, Kean. All. Palladino.

PANATHINAIKOS (4-3-3): Dragowski; Kotsiras, Arao, Ingason, Mladenovic; Maksimovic, Siopis, Ounahi; Tete, Swiderski, Djuricic. All. Rui Vitoria.