Fiorentina-Pafos, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Dopo la sconfitta contro l’Apoel la Fiorentina torna in campo in Conference a caccia della terza vittoria: le scelte di formazione e tutte le informazioni sulla sfida contro il Pafos. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La Fiorentina vuole ritrovare il sorriso anche in Conference League. Se in campionato tutto procede benissimo, con un secondo posto che corona il lavoro di Palladino, in Europa la battuta d'arresto contro l'Apoel ha un po' rovinato l'umore dei tifosi che avrebbero voluto un cammino netto nella fase campionato. L'occasione per rifarsi arriva immediatamente contro i ciprioti del Pafos, appaiati proprio alla Viola in classifica con 6 punti.

Sarà l'occasione per vedere un po' di turnazione tra le fila della squadra italiana che con molte probabilità risparmierà qualche titolarissimo anche in vista dei prossimi impegni di campionato. La partita non sarà visibile in chiaro, diretta tv su Sky e in streaming su SkyGo e NOW.

Le possibili scelte di Palladino. Domenica prossima la Fiorentina affronterà l'Inter e le rotazioni in Conference League sono quasi d'obbligo, anche se l'allenatore non ha nessuna intenzione di stravolgere la squadra per una partita fondamentale per il camino in Europa. Fuori Biraghi, al suo posto a sinistra ci sarà Parisi, mentre l'attacco sarà affidato all'unica punta Kouamé.

Partita: Fiorentina-Pafos

Dove: Stadio Artemio Franchi, Firenze

Quando: giovedì 28 novembre

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Quinta giornata, Europa League

A che ora e dove vedere Fiorentina-Pafos in diretta TV: la partita non è in chiaro

Non ci sarà nessuna trasmissione in chiaro per la quarta partita della Fiorentina nella fase campionato della Conference League. Per vedere l'incontro in tv bisognerà collegarsi a Sky, attraverso il canale Sky Sport (253). Fischio d'inizio alle ore 21:00 allo stadio Franchi di Firenze.

Europa League, Fiorentina-Pafos dove vederla in diretta streaming

Anche per seguire la diretta streaming della partita bisognerà sottoscrivere un abbonamento. Nessuna diretta gratuita, la visione sarà disponibile soltanto a pagamento su NOW e per gli abbonati Sky tramite l'app SkyGo.

Fiorentina-Pafos, le probabili formazioni della partita di Europa League

Ci saranno diversi cambi per Palladino che deve centellinare i suoi uomini. Nel prossimo impegno di campionato affronterà l?Inter, seconda a pari punti con la Fiorentina, e misurare le forze è d'obbligo. La viola dovrà rinunciare all'infortunato Biraghi, al suo posto ci sarà Parisi, Ikoné, Beltran e Sottil agiranno sulla trequarti dietro a Kouamé. Per quanto riguarda il Pafos invece pochi dubbi: Carcedo dovrebbe tornare al 3-4-4 visto nella sconfitta contro l'Heidenheim, con Tankovic, Jairo e Pepe a formare il tridente offensivo.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Moreno, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. Allenatore: Palladino

PAFOS (3-4-3): Ivusic; Silva, Goldar, Luckassen, Bruno; Quina, Sunjic, Dragomir; Tankovic, Jairo, Pepe. Allenatore: Carcedo