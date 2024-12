video suggerito

Fiorentina-LASK, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Fiorentina-LASK si gioca questa sera alle 18:45 al Franchi di Firenze. Gara valida per il 5° turno di Conference League, fase a girone unico. Esclusiva Sky sia in TV sia in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ritorna la Conference League e torna in campo anche la Fiorentina che ospita al Franchi il LASK per la fase a girone unico, in cui i viola sono in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Partita in diretta TV e streaming in esclusiva solamente per gli abbonati di Sky.

La squadra di Italiano ha un'occasione d'oro per mettere altri punti in classifica e rimpinguare il bottino in Conference League in vista della qualificazione agli ottavi di finale. La Viola dopo 4 turni è a quota 9, tra le prime otto che accederebbero da testa di serie al turno successivo e un successo contro il LASK (relegato in fondo con soli 2 punti) sarebbero fondamentali per porre una garanzia di qualificazione con largo anticipo. La Fiorentina ha perso solamente una partita fino ad adesso, contro l'APOEL ma al Franchi ha sempre ottenuto i tre punti.

Partita: Fiorentina-LASK

Dove: Stadio Franchi (Firenze)

Quando: giovedì 12 dicembre

Orario: 18:45

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Fase a girone unico Conference League

Dove vedere Fiorentina-LASK in TV: non c'è ka diretta in chiaro

Non ci sarà possibilità di vedere la partita del Franchi in chiaro per tutti. Fiorentina-LASK rientra nel pacchetto esclusivo che Sky offre ai propri abbonati. Solo a pagamento si potrà seguire il match con ampi pre e post partita sui canali di riferimento in TV: Sky Sport e Sky Sport Max.

Fiorentina-LASK, dove vederla in diretta streaming: gli orari

Fiorentina-LASK è visibile anche in live streaming ma anche in questo caso in eslusiva solamente agli utenti Sky. Si può seguire il match anche dai dispositivi mobili utilizzando l'app di riferimento, SkyGo. Oppure usufruire del servizio on demand offerto da NOW. La partita inizierà alle 18:45.

Conference League, le probabili formazioni di Fiorentina-LASK

Ci sarà un possibile ampio turnover per mister Palladino che dovrà necessariamente pensare allo scontro diretto di domenica prossima contro il Bologna in campionato e far riposare più titolari possibili. A partire dal portiere dove dovrebbe esserci Martinelli fra i pali, col ballottaggio a sinistra in difesa fra Parisi e Biraghi. Gudmundsson sta sempre meglio e non è da escludere che possa partire titolare, anche se Beltran resta in vantaggio per una maglia da titolare.

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino

LASK (4-3-3): Jungwirth; Stojkovic, Ziereis, Smolcic, Bello; Talovierov, Zulj, Bogarde; Flecker, Ljubicic, Berisha. All. Schopp