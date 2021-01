Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia, la Juventus in campionato e se verrà superato l'ostacolo Viola il tabellone dei quarti propone il possibile derby col Milan (impegnato con il Torino). È un gennaio serrato per i nerazzurri che, già fuori dalla Champions e dall'Europa League, concentrano tutti gli sforzi sui trofei nazionali. La Tim Cup (match fissato alle ore 15) e lo scudetto gli obiettivi rimasti sul tavolo per la squadra di Conte: i toscani, al netto del turnover di Prandelli, possono rappresentare la classica trappola piazzata lungo il percorso. Vi è inciampata la Juve di Pirlo, incamerando una sconfitta pesante. Ecco perché il tecnico salentino, pur ricorrendo a qualche cambio in formazione, chiede massima concentrazione.

La Coppa Italia è un trofeo che conta per tutti noi – ha ammesso Conte nell'intervista a Rai Sport -. La Fiorentina arriverà all'incontro con le nostre stesse motivazioni. È un avversario ostico, un'ottima squadra che finora non è riuscita a esprimere in pieno tutto il suo valore. La Juve? Ci pensiamo dopo questa partita consapevoli che affrontiamo una delle squadre più forti.

Non ci sarà Lukaku ma l'attacco sarà composto da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Tra i pali la novità sarà il portiere Radu. In difesa Si rivede Kolarov. A centrocampo, invece, le parole di Conte funzionano come un'investitura e un incoraggiamento per Eriksen che dovrebbe partire dal primo minuto. È al danese che il tecnico consegna le chiavi e del gioco nerazzurro mentre toccherà a Perisic e Young agire sugli esterni.

La carriera di un calciatore è fatta di momenti buoni e altri meno favorevoli – ha aggiunto l'allenatore leccese -. La differenza la fanno il carattere e la tenacia per superare alle grande anche le situazioni meno esaltanti. Da Christian mi aspetto risposte importanti nella posizione di play al posto di Brozovic. Abbiamo lavorato molto sotto questo profilo tattico.

Prandelli: La Fiorentina giocherà a viso aperto

Turnover e qualche dubbio legato a Ribery, Pezzella e al possibile rientro di Castrovilli. Prandelli non scioglie subito la formazione ma dà un input preciso alla squadra. "Teniamo molto a questa competizione, vogliamo giocarcela a viso aperto. A chi parla di un'Inter crisi rispondo che non è affatto così".