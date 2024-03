Fiorentina in cerchio nel primo allenamento senza Joe Barone: Italiano fa un discorso da brividi Il primo allenamento della Fiorentina senza Joe Barone. La squadra si stringe in cerchio tenendosi per mano insieme ai membri del club, compresi il presidente Commisso e anche i familiari del direttore generale viola. Prima di iniziare Italiano fa un discorso da brividi a tutti i calciatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Tutti in cerchio a tenersi per mano. L'immagine di una Fiorentina così unita e distrutta dal dolore dopo la morte di Joe Barone, riempie il cuore dei tifosi viola. Squadra, dirigenza e società sono tornati in campo. In un clima surreale il gruppo allenato da Vincenzo Italiano si è ritrovato sul rettangolo verde per riprendere gli allenamenti. Al loro fianco c'era tutto il club, a partire dal presidente Rocco Commisso, presente insieme alla sua Fiorentina nella prima seduta in campo senza il proprio direttore generale.

La squadra di fatto era ferma da sabato, da quel maledetto Atalanta-Fiorentina mai giocata e fatale a Barone per quel malore fatale nel ritiro di Bergamo. E così prima di ripartire, dopo la lunga giornata della camera ardente allestita al Viola Park, c‘è stato un ulteriore momento particolarmente toccante. In campo sono arrivati i calciatori, poi lo staff, i dirigenti, la famiglia Barone compresa Camilla, e anche Rocco Commisso. Un attimo di raccoglimento, poi un lungo applauso prima che capitan Biraghi e soprattutto il tecnico Vincenzo Italiano prendessero la parole per un discorso da brividi.

Dal video pubblicato dalla Fiorentina sui social si sentono solo poche parole dell'allenatore viola, ma che rendono l'idea di qualche sia lo spirito e l'atteggiamento che dovrà avere la squadra da questo momento, ancor più di prima: "…di andare in campo e dire, Pres, oggi vinco per te, oggi corro per te…". Si percepiscono solo queste frasi in lontananza ma che rendono l'idea di quanto in questo momento tutti debbano essere ulteriormente uniti per raggiungere gli obiettivi prefissati pensando anche a ciò che ha fatto Barone per ognuno di quei calciatori. A questo punto poi, l'allenamento prende il via. La signora Camilla, moglie di Barona, lascia il campo sorretta da Alessandro Ferrari.

Al loro fianco tutti i dirigenti compresi quelli di Mediacom, Appio e Stephan che comunque è anche amministratore delegato della Fiorentina e il resto dei parenti del compianto Joe. Oggi è stato un po' come ripartire da zero, ricostruire partendo dalle fondamenta solide di Barone che ha saputo dare lustro alla Fiorentina e creare una sinergia incredibile con la squadra. Nel frattempo la Rai fa sapere che proprio per restare più vicino alla squadra, il presidente Commisso resterà a Firenze fino a fine campionato.