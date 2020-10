in foto: Callejon al ’Franchi’ – Sito Fiorentina

Dopo sette stagioni da protagonista con la maglia del Napoli, José Maria Callejon riparte da Firenze e da un'altra piazza molto calorosa. Il trentatreenne spagnolo, arrivato in viola a parametro zero, è stato presentato oggi allo stadio ‘Artemio Franchi' in occasione della conferenza stampa organizzata dal club di Rocco Commisso. Seduto di fianco alla bandiera Giancarlo Antognoni, l'attaccante andaluso ha confermato di sentirsi pronto per questa nuova avventura.

"Sono arrivato alla Fiorentina con tanta voglia di far bene – ha spiegato Callejon – Mi metto sempre a disposizione della società e dell'allenatore. Mi piace molto lavorare ed essere sempre al 100%. Ho 33 anni e sono un giocatore già maturo e aver giocato tante partite in Italia è un bene. Mi sto allenando forte per poter cominciare presto a giocare con la squadra".

in foto: Callejon e Antognoni – Sito Fiorentina

Il sogno tricolore e l'affetto per Napoli

"Durante questo mercato estivo ho ricevuto tante offerte da tante squadre, anche dall'estero. Ho parlato con Pradè e con il mister, che mi ha detto che mi voleva a Firenze, ed era una delle proposte che mi piaceva di più. Mi hanno convinto e per me era importante restare in Italia. Sono sette anni che vivo in Italia e qui la mia famiglia si troverà bene. Il mio sogno? Vorrei vincere lo scudetto, e ci sono andato anche vicino con il Napoli. Non è facile ma ci voglio provare".

Durante l'incontro con la stampa, Callejon ha infine risposto anche all'inevitabile domanda sul Napoli: "Ho vissuto sette anni meravigliosi. Amerò Napoli per sempre. Sono stato troppo bene. Però ero arrivato a un punto di dover interrompere questa lunga tappa – ha spiegato lo spagnolo – È stato difficile e ci ho pensato molto. Il lockdown mi ha permesso di pensarci molto e sono arrivato alla conclusione che il mio ciclo a Napoli era finito".