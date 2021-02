Quella contro lo Spezia è stata una partita dal sapore speciale per Lucas Martinez Quarta, e non solo per il successo ottenuto dalla sua Fiorentina. Il promettente difensore argentino infatti ha collezionato la sua 10a presenza con la maglia viola, facendo scattare così la clausola inserita nel suo contratto che permette al River Plate di incassare un discreto tesoretto. La società di Commisso infatti verserà nelle casse del club sudamericano 3 milioni di euro

Martinez Quarta a poco a poco si sta prendendo la Fiorentina. Prestazioni in crescendo per il classe 1996 arrivato nella sessione di mercato estiva dal River Plate con grandi aspettative. Al momento della sottoscrizione del contratto per il suo trasferimento in Italia a titolo definitivo, i due club inserirono nello stesso una serie di clausole legate alle prestazioni.

L’accordo tra i due club prevede un fisso di 6 milioni e 300mila euro. La Fiorentina ha versato nelle casse degli argentini una prima trance nello scorso ottobre, e pagherà la seconda nel prossimo giugno. Per Martinez Quarta però i viola dovranno anche assecondare le richieste del River su una serie di variabili legate al rendimento del calciatore.

La prima è scattata proprio in occasione della sfida vinta contro lo Spezia: con 10 partite giocate infatti, il club toscano dovrà pagare all’ex società di Quarta altri 3 milioni. La prossima scatterà, senza limiti temporali, dopo le 20 presenze. Il tutto dovrebbe permettere al River Plate di incassare complessivamente 13.150.000 euro per la cessione definitiva del suo gioiello. Un investimento che si sta rivelando azzeccato per la Fiorentina che sembra essersi assicurata un giocatore molto affidabile.