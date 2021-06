Domenica 13 giugno si gioca Padova-Alessandria, finale d'andata dei playoff di Serie C. La partita si disputerà allo stadio Euganeo di Padova alle ore 20:45 e sarà il primo atto della doppia finale che vedrà contrapposta la squadra di Andrea Mandorlini a quella di Moreno Longo. Il match di ritorno, al termine del quale si deciderà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Como, Ternana e Perugia, è in programma giovedì 17 giugno allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. I veneti sono giunti alla finale grazie alla vittoria per 1-0 sull'Avellino, arrivata in trasferta, allo stadio Partenio-Adriano Lombardi. I grigi, invece, hanno eliminato in semifinale l'Albinoleffe ai tempi supplementari. Il gol di Stanco ha fissato il risultato sul 2-2 finale, che ha premiato l'Alessandria in virtù della vittoria per 2-1 dell'andata.

La finale d'andata dei playoff di Serie C tra Padova e Alessandria sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Eleven Sports. In caso di parità totale al termine della finale di ritorno del 17 giugno, sono previsti i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore.

Padova-Alessandria, dove vederla in TV

La sfida d'andata tra Padova e Alessandria, in programma domenica 13 giugno 2021 alle ore 20.45 allo stadio Euganeo, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD (canale 57 del digitale terrestre) e su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).

La diretta streaming di Padova-Alessandria

Il primo atto della doppia finale dei playoff di Serie C Padova-Alessandria si potrà vedere anche in streaming, sulla piattaforma Eleven Sports, a cui si può accedere con smart tv, pc, tablet e smartphone, collegandosi al sito o all'app del servizio. Sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento oppure aver acquistato il singolo match tra i veneti e i piemontesi. Lo streaming gratuito della gara, invece, sarà disponibile su RaiPlay.

Le probabili formazioni di Padova-Alessandria

L'allenatore del Padova Andrea Mandorlini dovrà rinunciare agli squalificati Santini, Hraiech, Chiricò e Ronaldo. I biancorossi dovrebbero sostituirli rispettivamente con Firenze, Jelenic e Vasic. Il tecnico dei grigi Moreno Longo schiererà il suo consueto 3-5-2 con la coppia d'attacco composta da Corazza e Arrighini.

PADOVA (4-3-3): Dini; Germano, Kresic, Rossettini, Curcio; Firenze, Hallfredsson, Della Latta; Jelenic, Paponi, Vasic. Allenatore: Mandorlini.

ALESSANDRIA (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni; Mustacchio, Casarini, Bruccini, Di Quinzio, Celia; Corazza, Arrighini. Allenatore: Longo.