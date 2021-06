Si chiude la lunghissima stagione di Serie C con la finale di ritorno dei playoff della Lega Pro 2020-2021. Si gioca questa sera allo stadio Moccagatta il secondo atto del match tra Alessandria e Padova. I primi 90′ si sono conclusi sul risultato di 0-0 e tutto è stato rimandato alla seconda parte del confronto. I Grigi di Moreno Longo cullano il sogno di riportare la città piemontese in Serie B a distanza di 46 anni mentre i veneti di Andrea Mandorlini sono consapevoli della loro forza e cercheranno il colpaccio in trasferta così come accaduto col Renate e l'Avellino in questa post-season.

L'Alessandria si affida alla verve realizzativa di Arrighini e Eusepi mentre il Padova alla forza fisica e alla verve di Chiricò e Ronaldo. La quarta squadra che verrà promossa nel campionato cadetto dopo Como, Ternana e Perugia si deciderà all'ultimo respiro.

Partita: Alessandria-Padova

Alessandria-Padova Quando si gioca: giovedì 17 giugno 2021

giovedì 17 giugno 2021 Dove si gioca: stadio Moccagatta, Alessandria

stadio Moccagatta, Alessandria Orario: 18.00

18.00 Canale TV: Rai Sport

Rai Sport Diretta streaming: Eleven Sports, RaiPlay

Eleven Sports, RaiPlay Competizione: Serie C, finale playoff

Alessandria-Padova, dove vederla in TV

La sfida tra Alessandria e Padova, in programma giovedì 17 giugno 2021 alle ore 18.00 allo stadio Moccagatta, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sky Sport, previo pagamento del ticket, e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre).

La diretta streaming di Alessandria-Padova

L'atto finale dei playoff di Serie C si potrà vedere anche in streaming sulla piattaforma Eleven Sports, a cui si può accedere con smart tv, pc, tablet e smartphone dopo aver sottoscritto un abbonamento, su Sky-Go e su RaiPlay.

Le probabili formazioni di Alessandria-Padova

Difficilmente Moreno Longo modificherà il 3-5-2 con la coppia d'attacco composta da Corazza e Arrighini. Andrea Mandorlini e il Padova ritroveranno gli squalificati Santini, Hraiech, Chiricò e Ronaldo e si presentano al Moccagatta al gran completo.

ALESSANDRIA (3-5-2): Pisseri; Mora, Prestia, Di Gennaro; Parodi, Bruccini, Chiarello, Giorno, Celia; Corazza, Arrighini. Allenatore: Longo.

PADOVA (4-3-1-2): Dini; Germano, Rossettini, Kresic, Curcio; Pelagatti, Hallfredsson, Della Latta; Chiricò; Ronaldo, Paponi. Allenatore: Mandorlini.