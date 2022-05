Finale FA Cup, Chelsea-Liverpool dove vederla in diretta TV e streaming: formazioni e orario Oggi alle 17:45 il Chelsea sfida il Liverpool nella finale di FA Cup. La partita è in gara secca e si gioca al Wembley Stadium di Londra. L’incontro sarà trasmesso in TV da DAZN.

Chelsea e Liverpool si sfidano per la conquista della FA Cup. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su DAZN.

I Blues del Chelsea e i Reds del Liverpool. A Londra lo stadio di Wembley si colorerà di sfumature accese per la finale di FA Cup 2022 in programma sabato 14 maggio alle 17:45 nello stadio londinese. La partita sarà trasmessa in diretta Tv e in streaming su DAZN. Per la squadra di Thomas Tuchel il match avrà anche il valore di una rivincita dopo la sconfitta di febbraio scorso: allora, nell'incontro decisivo per il titolo in Carabao Cup fu la formazione di Jurgen Klopp a prevalere con una serie infinita di calcio di rigore, ne servirono 22 per decretare la vittoria e l'assegnazione del trofeo.

Il Chelsea è arrivato alla sfida clou battendo in semifinale per 2-0 il Crystal Palace mentre il Liverpool ha strappato la qualificazione eliminando il Manchester City (2-3) di Guardiola, antagonista anche per il titolo in Premier League.

Le due squadre hanno motivazioni fortissime: i londinesi vogliono chiudere con un successo di prestigio una stagione condizionata soprattutto dalle incertezze sul futuro legate alla posizione dell'ex presidente, Roman Abramovich, dopo l'invasione della Russia in Ucraina e al tempo stesso regalare una prima soddisfazione al neo proprietario, Todd Boehly, che ha acquisito di recente il club. Quanto al Liverpool, affronta un vero e proprio tour de force tra campionato, coppa e finale di Champions (28 maggio, con il Real Madrid).

Le probabili formazioni di Chelsea-Liverpool. Gruppo al completo per i Blues che in attacco potrebbe decidere di affidarsi alla coppia tedesca Havertz-Werner (favoriti su Lukaku). Klopp potrebbe puntare ancora su un tridente composto da Salah, Mané e Diaz (con Diogo Jota in alternativa). In difesa favorito Konaté su Matip.

Chelsea (3-4-1-2): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Alonso; Havertz, Werner. Allenatore: Tuchel.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Luis Diaz. Allenatore: Klopp.

Partita: Chelsea-Liverpool

Quando si gioca: sabato 14 maggio 2022

Dove si gioca: Wembley Stadium, Londra

Orario: 17:45

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: FA Cup, finale

Dove vedere Chelsea-Liverpool in diretta Tv e streaming

Dove vedere in diretta TV Chelsea-Liverpool? La finale di FA Cup sarà trasmessa su DAZN, che detiene in diritti in esclusiva per del torneo e pertanto andrà in onda in chiaro solo per gli abbonati. Per assistere all'incontro potranno utilizzare una Smart TV compatibile con la app. In alternativa si potranno sfruttare anche dispositivi come PlayStation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick o Timvision Box. A condurre la telecronaca sarà Edoardo Testoni che avrà al suo fianco per il commento tecnico, Massimo Donati. I

La diretta streaming di Chelsea-Liverpool sarà trasmessa sempre su DAZN. Anche in questo caso, usufruendo di una buona connessione a internet, gli abbonati potranno utilizzare sia di dispositivi fissi (il pc oltre alla smart tv) sia mobili (notebook, smartphone, tablet).

A che ora si gioca

Il fischio d'inizio della finale di FA Cup è previsto per oggi, alle ore 17:45. Si gioca nel Wembley Stadium di Londra. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti e, nel caso persista la parità, si batteranno i calci di rigore per decretare l'assegnazione del trofeo.

FA Cup, le probabili formazioni di Chelsea-Liverpool

L'ultima volta che il Chelsea ha vinto la FA Cup è stato nel 2018 mentre il Liverpool non solleva il trofeo dal 2006. Tuchel e Klopp si aggrapperanno alle certezze di formazione: tra le fila dei Blues Thiago Silva e Rudiger sono le colonne in difesa, l'attacco è affidato all'intesa Havertz-Werner. Liverpool al completo e imbarazzo della scelta per il tecnico tedesco con l'unico dubbio Luis Diaz (favorito) o Jota in avanti.

Chelsea (3-4-1-2): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Alonso; Havertz, Werner. Allenatore: Tuchel.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Luis Diaz. Allenatore: Klopp.