Finale Coppa d'Asia Giordania-Qatar, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni Giordania-Qatar è il match valido per la finale di Coppa d'Asia 2024. La sfida tra le due nazionali si giocherà oggi, sabato 10 febbraio alle ore 16 italiane, le 20 locali. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Giordania-Qatar è il match valido per la finale di Coppa d'Asia 2024. La sfida tra le due nazionali si giocherà oggi, sabato 10 febbraio alle ore 16 italiane, le 20 locali. La partita si giocherà allo stadio Iconico di Lusail, uno degli impianti che durante i Mondiali 2022 ha visto giocare ben dieci partite. La Giordania arriva a questa sfida dopo aver battuto in semifinale la ben più quotata Corea del Sud capitanata da Son, fantasista del Tottenham.

Il Qatar invece, che si è riuscito ad aggiudicare un posto in finale da Paese ospitante, ha avuto la meglio sull'Iran del romanista Azmoun protagonista anche di un gol spettacolare in semifinale ma che alla fine non è servito per raggiungere l'ultimo atto del torneo. Per la Giordania è la prima volta nella storia in finale mentre il Qatar ha dimostrato di sapersi rialzare dopo il deludente Mondiale 2022. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e tutte le novità sulle formazioni che manderanno in campo i due Ct.

Partita: Giordania-Qatar

Dove: Stadio Iconico di Lusail

Quando: sabato 10 febbraio 2024

Orario: 16:00 italiane

Diretta TV: –

Diretta streaming: Onefootball

Competizione: Finale Coppa d'Asia 2024

Dove vedere Giordania-Qatar in diretta TV

Per Giordania-Qatar valida per la finale di Coppa d'Asia 2024 non è prevista una copertura televisiva per la trasmissione in diretta tv della partita in Italia. Di fatto il match sarà visto solo in diretta streaming.

Giordania-Qatar, dove vederla in diretta streaming

La finale di Coppa d'Asia tra Giordana e Qatar sarà trasmessa solo in diretta streaming sulla piattaforma Onefootball. Quest'ultima è disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure tramite pc collegandosi semplicemente al sito.

Finale Coppa d'Asia, le probabili formazioni di Giordania-Qatar

Nella Giordania l'attacco potrebbe essere formato da Abu Hasheesh e Tamari alle spalle di Al-Naima nel 4-3-2-1 di partenza. Il Qatar invece nel suo 3-4-3 potrebbe fare affidamento al tridente offensivo formato da Ali, Abdurisag e Afif.

GIORDANIA (3-4-2-1): Abulaila; Nasib, Al-Arab, Marie; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Hasheesh; Tamari, Al-Mardi; Al-Naima

QATAR (3-4-3): Barsham; Gaber, Ali, Mendes; Pedro Miguel, Homam, Fathi, Waad; Ali, Abdurisag, Afif.