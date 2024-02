Finale Coppa d’Africa Nigeria-Costa d’Avorio, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni Nigeria-Costa d’Avorio è la finale di Coppa d’Africa 2024. La partita si gioca oggi alle 21 italiane. Le ultime news sulle formazioni, chi sono gli italiani in campo e dove vederla in chiaro e gratis, in diretta tv e in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi vince Coppa d'Africa 2024? Nigeria e Costa d'Avorio (Paese ospitante) si affrontano oggi nella finalissima che si gioca alle ore 21 italiane nello Stade Olympique Alassane Ouattara della capitale, Abidjan.

Le Super Aquile di Victor Osimhen, stella del torneo per il Pallone d'Oro africano, sono le grandi favorite per la conquista del trofeo rispetto agli Elefanti che hanno avuto un percorso di qualificazione più travagliato, caratterizzato addirittura dal licenziamento del commissario tecnico prima dell'ultimo match della fase a gironi tanto da passare ai quarti in auto-gestione, dopo aver cercato di avere in prestito dalla Francia femminile, Hervé Renard. Il vuoto è stato colmato con l'incarico ad interim assegnato a Émerse Faé.

La Nigeria è arrivata in finale dopo aver battuto il Sudafrica ai rigori (i tempi regolamentari erano finiti 1-1) e trovato la forza di reagire alla clamorosa beffa del Var che aveva annullato a Osimhen la rete del 2-0. La Costa d'Avorio ha prevalso nella partita contro la Repubblica Democratica del Congo di misura (1-0) e grazie a una rete realizzata in pieno recupero.

Tra i calciatori che saranno in campo questa sera c'è anche un buon numero di ‘italiani' che militano nel campionato di Serie A: tra le fila della Nigeria oltre a Osimhen del Napoli ci sono anche Chukwueze del Milan e Lookman dell'Atalanta; Kouame della Fiorentina e Ndicka della Roma figurano nella Costa d'Avorio, da annoverare anche Singo (ex Torino) e Kessié (ex Milan).

La Nigeria ha vinto per 3 volte la Coppa d'Africa (l'ultima volta nel 2013), 2 i successi della Costa d'Avorio (nel 2015 l'ultimo trionfo) nell'Albo d'Oro che annovera tra le più forti l'Egitto (7 titoli), il Camerun (5), il Ghana (4).

Partita: Nigeria-Costa d'Avorio

Dove: Stadio Olympique Alassane Ouattara di Abidjan

Quando: domenica 11 febbraio 2024

Orario: 21 italiane

Diretta TV: Sportitalia

Diretta streaming: Sportitalia

Competizione: Finale Coppa d'Africa 2024

Dove vedere Nigeria-Costa d'Avorio in diretta TV

La finale della Coppa d'Africa 2024 tra Nigeria e Costa d'Avorio sarà visibile in chiaro e in diretta tv gratis su Sportitalia sintonizzandosi al 60 o 560 del digitale terrestre, mentre chi usa il satellite e il decoder Sky potrà collegarsi al canale 5060.

Nigeria-Costa d'Avorio, dove vederla in diretta streaming

La partita Nigeria-Costa d'Avorio sarà trasmessa anche in diretta streaming (e sempre in forma gratuita) sul sito di Sportitalia, al quale si potrà accedere collegandosi attraverso la app oppure alla piattaforma on-line. CAF TV, canale YouYube della Confederazione africana, consente di assistere agli highlights della finale.

Finale Coppa d'Africa, le probabili formazioni

Victor Osimhen è il calciatore più atteso della finalissima di Coppa d'Africa tra Nigeria e Costa d'Avorio. Toccherà a lui guidare l'attacco assieme all'atalantino, Lookman. L'ex milanista, Kessié, è il giocatore di spicco tra le fila degli Elefanti che si presentano con Haller nel reparto offensivo.

NIGERIA (3-4-3): Nwabali; Ajayi, Ekong, Bassey; Osayi, Onyeka, Iwobi, Aina; Lookman, Osimhen, Simon. Ct: José Peseiro.

COSTA D'AVORIO (4-2-3-1): Fofana; Singo, Boly, Ndicka, Konan; Seri, Kessié; Adingra, Fofana, Gradel; Haller. Ct: Émerse Faé.