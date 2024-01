Renard Ct della Costa d’Avorio “in prestito” dalla Francia: clamorosa ipotesi in Coppa d’Africa Hervé Renard può diventare nuovo Ct della Costa d’Avorio fino alla fine della Coppa d’Africa. Una clamorosa ipotesi dato che l’allenatore è attualmente Ct della Francia femminile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Costa d'Avorio sta vivendo una Coppa d'Africa a dir poco surreale. Il Paese organizzatore del torneo pensava di poter vivere un torneo sicuramente più tranquillo e invece la qualificazione agli ottavi è arrivata solo con un faticoso terzo posto nella fase a gironi e dunque la qualificazione all'ultimo minuto. Una situazione di difficoltà che ha portato il Ct Jean-Louis Gasset ad essere esonerato dall'incarico di allenatore proprio nel bel mezzo della Coppa d'Africa. Situazione mai vista prima che ha dunque portato la Federazione ivoriana a prendere una decisione rapida.

Al momento la Costa d'Avorio è guidata ad interim da Emerse Fae, ma non si esclude l’arrivo di un nuovo tecnico. Il nome è quello di Hervé Renard che negli ultimi Mondiali 2022 in Qatar aveva fatto sognare l'Arabia Saudita che aveva clamorosamente vinto nella fase a gironi contro l'Argentina poi diventata campione. Il tecnico francese è però diventato dallo scorso anno nuovo Ct della Francia femminile con un contratto fino ad agosto 2024. Di fatto si tratterebbe di un "prestito" della Federazione francese a quello della Costa d'Avorio.

Renard alla guida della Nazionale della Francia femminile.

Un'ipotesi clamorosa mai vista prima d'ora. L'idea non è quella di costringere il tecnico francese rompere il contratto con la Nazionale femminile francese ma di ottenere un incarico fino alla fine della Coppa d'Africa, ovvero fino a quando la Costa d'Avorio non sarà eliminata (o vincerebbe proprio il titolo). La Federazione ivoriana sta attualmente discutendo questa ipotesi e nel pomeriggio di oggi si è svolto un incontro presso la sede della Federazione francese per discuterne. Come riporta RMC Sport in serata la decisione della Federazione francese è stata poi quella di non lasciar partire Renard alla guida della Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa facendo sfumare questa possibilità.

Lunedì prossimo la Costa d'Avorio affronterà il Senegal agli ottavi di finale prima di affrontare poi le fasi successive: quarti, semifinali e finale ad Abidjan. Hervé Renard aveva già vinto questa Coppa d'Africa nel 2015 proprio alla guida della Costa d'Avorio per questo la federazione ivoriana sperava di averlo anche nel torneo 2024. Renard è un autentico mago della Coppa d'Africa dato che anche nel 2012 aveva trionfato con lo Zambia facendo un vero miracolo.