Clamoroso in Coppa d’Africa: Osimhen fa 2-0 nel finale ma l’arbitro annulla e dà rigore al Sudafrica

La semifinale di Coppa d'Africa tra Nigeria e Sudafrica ha vissuto dei momenti a dir poco da thriller. Clamoroso quanto accaduto a 5 minuti dal triplice fischio che avrebbe dato la finale alla Nigeria. Sul punteggio di 1-0 Victor Osimhen segna la rete del 2-0 che avrebbe chiuso definitivamente la partita al minuto 85. Ma proprio quando ormai la festa stava avendo inizio ecco che l'arbitro viene richiamato dal VAR. Prima del contropiede della Nigeria che ha portato poi al gol di Osimhen, ci sarebbe stato un fallo nell'area di rigore nigeriana.

Un fallo da rigore per il Sudafrica. Un'autentica beffa per la Nigeria che infatti pochi minuti dopo aver urlato di gioia ha gridato dalla disperazione per quella decisione atroce. L'arbitro viene chiamato al monitor per rivedere il contatto in area tra il difensore nigeriano e l'attaccante del Sudafrica. Per il direttore di gara è calcio di rigore che Mokoena non sbaglia realizzando la rete dell'1-1 al novantesimo. Un clamoroso ribaltone nella prima semifinale di Coppa d'Africa che andrà ora avanti ai tempi supplementari.

Disperati in campo i giocatori della Nigeria che non potevano credere ai loro occhi quando hanno visto l'arbitro richiamato dalla Sala Var a rivedere l'azione del gol. Inizialmente si pensava che potesse essere annullato il gol di Osimhen per una presunta posizione di fuorigioco da parte dell'attaccante del Napoli ma invece la beffa era ben più grande. Il fallo in area di rigore del difensore nigeriano è stato ravvisato dagli arbitri che così hanno deciso di assegnare il tiro dagli undici metri al Sudafrica nonostante la rete di Osimhen fosse regolare.

Tutto da rifare per la Nigeria che ora deve stare attenta a non subire il classico contraccolpo psicologico e cercare di portarsi a casa la qualificazione alla finale. Non sarà facile dato che il Sudafrica, di conseguenza, sarà carico a mille per questa incredibile opportunità inaspettata. Chi vincerà tra Nigeria e Sudafrica sfiderà una tra Costa d'Avorio e Repubblica Democratica del Congo impegnate nell'altra semifinale in programma alle 21:00. La finalissima invece si giocherà domenica 11 febbraio alle 21:00.