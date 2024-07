video suggerito

I tifosi non vogliono il VAR, partita sospesa dopo le proteste: in campo pesci e palline da tennis La partita del campionato norvegese tra Rosenborg e Lillestrom è stato sospeso a causa delle intemperanze dei tifosi che lanciando razzi, palline da tennis e tortini di pesce hanno protestato contro l’uso del VAR. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il VAR è parte integrante del calcio ormai da diversi anni, e al netto delle polemiche che risuonano regolarmente è determinante nel cancellare degli errori più o meno grossolani. Ma c'è una frangia di tifosi che non lo ama per niente e che lo contesta. C'è chi lo fa sui social e chi su un campo di calcio. In Norvegia la partita di campionato tra il Rosenborg e il Lillestrom è stata sospesa a causa di una feroce protesta contro il VAR dei tifosi di entrambe le squadre che hanno lanciato palline da tennis e pezzi di pesce, oltre a razzi e fumogeni, e hanno impedito che la partita riprendesse.

I tifosi protestano contro il VAR sospesa Rosenborg-Lillestrom

Rosenborg-Lillestrom era una partita valida per l'ottava giornata del campionato norvegese. Il Rosenborg è la Juve di Norvegia, il Lillestrom pure ha avuto un passato importante. Ora però sono lontane dal vertice. L'incontro è stato interrotto esattamente dopo mezz'ora per le proteste anti-VAR dei tifosi delle due squadre che si sono uniti e hanno fatto di tutto per protestare e per stoppare l'incontro. Gli ultras del Rosenborg hanno lanciato palline da tennis sul campo, poi hanno tirato in campo dei razzi e lanciato anche dei tortini di pesce.

I calciatori lasciano il campo, la protesta continua: stop definitivo

I calciatori sono stati costretti a uscire dal campo, mentre i tifosi dei bianconeri hanno esposto uno striscione con scritto: "Non molleremo mai, il VAR sparirà". La partita viene sospesa con tanto di annuncio ufficiale. L'idea però era quella di ricominciarla. Ma non è stato possibile.

Perché dopo circa mezz'ora anche i tifosi del Lillestrom hanno lanciato palline da tennis in campo sostenendo lo striscione della tifoseria di casa. A quel punto il match è stato stoppato in modo definitivo. Con i calciatori negli spogliatoi e le palline da tennis lanciate ancora verso il campo, i tifosi di entrambe le squadre si sono uniti cantando in coro: "Odiamo il fot***o VAR".