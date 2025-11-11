Filma la proposta di matrimonio alla fidanzata ma riprende per errore Messi: il video diventa virale

Un video che sarebbe dovuto restare tra i ricordi personali e che invece sta facendo il giro del web: è accaduto ad una coppia di fidanzati che hanno pubblicato la proposta di matrimonio di lui alla fidanzata, nella cornice serale per le strade di Barcellona nella zona del Camp Nou. Ma all'improvviso sono apparsi due "ospiti" inattesi che hanno distolto l'attenzione generale sui due prossimi sposini trasferendola ad altri due protagonisti: Rodrigo De Paul e Lionel Messi, immortalati a loro insaputa. Rendendo un normale filmato come tanti altri, per una banale coincidenza, in un video virale.

La proposta di matrimonio diventa virale "Una relazione benedetta da D10s"

La classica proposta di matrimonio 2.0 nell'era del digitale e dei social: lui si accorda con un amico e filma la fidanzata mentre le propone di sposarlo. Con tanto di mazzo di rose e bacio finale, seguiti dalla felicità incontrollabile della ragazza che salta e sorride. Un video pronto a essere caricato sul web a ricordo del classico momento indimenticabile per la coppia ma che all'ultimo subisce una brusca revisione. La proposta si trasforma semplicemente in un pretesto e didascalia, hashtag e le frasi in sovrimpressione riguardano una terza persona: Leo Messi. "E' una relazione benedetta da D10s" e poi ancora, "Chiedi alla tua ragazza di uscire l'11/9 con un bouquet di viole e Messi sembra rendere quel momento indimenticabile".

L'errore che trasforma virale il video: De Paul e Messi spuntano alle spalle dei fidanzati

E di fatto è già così, perché mentre i due fidanzati festeggiano l'attenzione viene presa improvvisamente da due passanti sullo sfondo che catturano l'attenzione. Non due persone qualsiasi, ma due calciatori, compagni di Nazionale di club e connazionali. Si tratta di Rodrigo De Paul e Lionel Messi che, del tutto ignari di quanto stia accadendo – e di essere entrati nel video dei due promessi sposi – appaiono e scompaiono alle loro spalle, rendendo un momento già di per sé unico, assolutamente iconico e lasciando attoniti due ragazzi. A tal punto che la loro fortuita intrusione fa fare al video il giro dei social e diventa ben presto virale con migliaia di view.

Perché Leo Messi si trovava a Barcellona: la visita della Pulga al nuovo Camp Nou

Ma cosa ci facevano a Barcellona De Paul e Messi che oggi giocano insieme all'Inter Miami in MSL e con la maglia della nazionale argentina? La coincidenza ha dell'incredibile perché il filmato degli sposini è combaciando con la presenza di Leo Messi in città per visitare il ristrutturato Camp Nou. Un evento che aveva in precedenza già scatenato l'entusiasmo dei tanti tifosi della Pulga in città, con l'argentino immortalato dentro e fuori il nuovo impianto dove in azulgrana ha scritto pagine storiche del club e del calcio. Finendo in un filmato già trasformatosi in nuova icona, per una serie di coincidenze impressionanti: passeggiando nello stesso giorno, alla stessa ora e nello stesso luogo dove si stava consumando la proposta dei due fortunati ragazzi.