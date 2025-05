video suggerito

Festa Scudetto e premiazione di Napoli o Inter, come funziona e dove vederla in TV e streaming Napoli e Inter si giocano lo Scudetto negli ultimi 90 minuti: dove vedere iin TV e streaming la festa e la premiazione per la vittoria del campionato di Serie A.

A cura di Vito Lamorte

La Serie A volge al termine e negli ultimi 90 minuti si assegnerà lo Scudetto 2024-2025. Napoli e Inter scenderanno in campo nell'ultimo turno per aggiudicarsi il titolo e se la vedranno, rispettivamente, contro Cagliari e Como: i partenopei hanno un punto di vantaggio sui nerazzurri ma non si possono fare calcoli in partite del genere, ad un passo dall'obiettivo.

In qualsiasi modo andrà, ci sarà una vincitrice che dovrà essere premiata con la coppa e le medaglie. Come si sta organizzando la Lega Serie A per questa situazione da gestire sul duplice campo a 90′ dalla fine del torneo?

Come funziona la "doppia" premiazione per Napoli o Inter

La Lega Serie A ha pensato di preparare due palchi per poter permettere sia al Napoli che all’Inter di celebrare l’evento sul campo dopo il fischio finale dell'ultimo incontro: sarà festa allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli o al Giuseppe Sinigaglia di Como.

Per la squadra azzurra non ci sono altre eventualità, visto che gioca in casa e può celebrare il quarto titolo della sua storia con i proprio tifosi mentre per i nerazzurri nei giorni scorsi era trapelata l'eventualità di una premiazione domenica allo stadio Giuseppe Meazza per dare la possibili ai supporter di essere presenti. Dopo alcune valutazioni si è tornati indietro e se festa sarà, si celebrerà nella serata di venerdì.

Dove vedere la festa Scudetto in TV e streaming

La festa Scudetto si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN nei minuti successivi al fischio finale delle partite. Come sempre ci sarà la consegna della coppa e delle medaglie; e poi Aurelio De Laurentiis starebbe pianificando all'interno dello stadio Diego Armando Maradona uno spettacolo gestito interamente dalla società, in linea con quanto avvenuto dopo la vittoria del campionato nel 2023. Anche in caso di clamoroso ribaltone dell'Inter si potrà seguire tutto il post-partita su DAZN e sui canali social del club nerazzurro. Nello studio di Giorgia Rossi ci saranno Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Dario Marcolin ad analizzare e raccontare le celebrazioni per lo Scudetto.

Per seguire la festa Scudetto cambia anche la programmazione tv di Rai e Mediaset. Su Rai2 andrà in onda con una versione inedita de "La Domenica Sportiva" con inizio alle ore 22:50 che vedrà un doppio studio con postazione a Napoli, dove ci saranno Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Lele Adani ed Eraldo Pecci; e a Milano, con Laura Bart, Furio Zara e Mauro Bergonzi al Var. Ci saranno due postazioni anche negli stadi: al Maradona ci sarà Giacomo Capuano e all’esterno Fabrizio Cappella, mentre a Como saranno in collegamento Luca De Capitani e Thomas Villa. Per tastare il polso delle tifoserie, Alessandra D’Angiò sarà inviata in Piazza del Plebiscito mentre in Piazza Duomo a Milano ci sarà Paolo Maggioni.

Anche Pressing, torna su Canale 5 per l’ultima giornata, andrà in onda in seconda serata con la solita squadra di opinionisti e inviati di ogni settimana, guidata da Massimo Callegari e Monica Bertini; per commentare l'ultimo atto del campionato 2024-2025.

La festa del Napoli per le strade della città, con due bus scoperti come ipotizzato nei giorni scorsi, dovrebbe essere pianificata per domenica o lunedì: la squadra transiterà sul lungomare tra Mergellina e Piazza Vittoria. Con molta probabilità l'evento si potrà seguire sui profili social del club azzurro.