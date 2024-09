video suggerito

Fermati 50 tifosi della Lazio in trasferta in Germania: erano in possesso di spranghe e coltelli Un gruppo di tifosi è stato fermato as Amburgo a poche ore dall'esordio della Lazio in Europa League: "Rinvenuti oggetti atti ad offendere, non risultano arresti"

A cura di Ada Cotugno

In Germania 50 tifosi della Lazio sono stati fermati dalla polizia di Amburgo, alla vigilia della partita di Europa League contro la Dinamo Kiev prima di essere rispediti in Italia. Secondo quanto riferito dalle autorità locali il gruppo è stato bloccato e perquisito al centro della città e i provvedimenti sono scattati perché erano in possesso di coltelli e spranghe. Il tutto è accaduto a poche ore dall'esordio europeo dei biancocelesti che avverrà questa sera alle ore 21:00 al Volksparkstadion.

Fermati alcuni tifosi della Lazio: sono stati rispediti in Italia

Tutto è cominciato la scorsa notte, quando un nutrito gruppo di sostenitori della Lazio è stato fermato nella piazza del municipio di Amburgo dalle autorità locali per una perquisizione: i tifosi in trasferta sono stati trovati in possesso di coltelli, spranghe e oggetti atti ad offendere e per questo sono stati trasferiti con un autobus in questura. La Digos italiana ha confermato che i 50 italiani sono stati rilasciati questa mattina dopo essere stati puniti con il daspo. Ovviamente per loro è stato interdetto l'accesso allo stadio e sono stati rispediti subito in Italia in mattinata.

La situazione è stata poi confermata anche dalla Lazio con una nota ufficiale in cui ci tiene a precisare l'esatta ricostruzione degli eventi: "Sono stati rinvenuti, durante la perquisizione, oggetti atti ad offendere. Il gruppo è stato oggetto di fermo di polizia e di divieto di accesso allo stadio. Non risultano arresti".

I biancocelesti si trovavano ad Amburgo al seguito della squadra, partita alla volta della Germania per giocare la prima partita della nuova Europa League contro la Dinamo Kiev al Volksparkstadion: la squadra ucraina infatti non può giocare le sue partite in casa a causa della guerra e per questo motivo la UEFA ha scelto un campo neutro affinché la gara si potesse svolgere in tutta sicurezza.