video suggerito

I tifosi pagano la trasferta della Lucchese a Pescara: la colletta di 5mila euro coprire le spese La trasferta della Lucchese a Pescara sarà pagata dai tifosi e da alcuni esercizi commerciali della città toscana: una colletta di 5mila euro per coprire le spese. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La trasferta della Lucchese a Pescara sarà pagata dai tifosi e da alcuni esercizi commerciali della città toscana: la colletta di 5mila euro per coprire tutte le spese. Così come accadde due settimane fa per la gara in casa del Sestri Levante, anche oggi per la sfida dello stadio Adriatico contro la squadra di Silvio Baldini, la società toscana potrà affrontare la trasferta in Abruzzo grazie al sostegno della città e della tifoseria.

Quella del club rossonero è davvero una situazione complicatissima e venerdì 14 marzo è stata fissata l’assemblea dei soci, ovvero l’ultima possibilità per la SLT Associati di presentare i nuovi acquirenti: se non dovessero esserci novità, il sindaco revisore dei conti Liban Varetti sarà costretto a portare i libri in tribunale.

I tifosi pagano la trasferta della Lucchese a Pescara

Secondo quanti riportato dal quotidiano La Nazione, la squadra di Giorgio Gorgone raggiungerà il capoluogo abruzzese grazie alla colletta portata dei propri tifosi e di alcuni esercizi commerciali cittadini che hanno coperto i 5mila euro necessari per la copertura della trasferta.

Una situazione simile si era verificata quindici giorni fa, quando la Lucchese era impegnata nella trasferta di Sestri Levante ed è riuscita a raggiungere la città ligure in bus grazie al contributo di 900 euro da parte di un ristorante locale. In quello stesso weekend altre due attività commerciali si fecero carico della trasferta della squadra Primavera a Cerignola.

Lucchese a rischio fallimento: la data dell'assemblea dei soci

La società rossonera, che milita nel girone B di Serie C, sta vivendo un momento di grande difficoltà economica dopo le dimissioni del presidente ed è sull'orlo del quarto fallimento in 17 anni. Il finale di stagione prende sempre più le sembianze di un incubo e la squadra di Lucca rischia l'ennesima esclusione dal calcio che conta se in occasione dell'assemblea dei soci, pianificata per venerdì 14 marzo non si presenteranno nuovi acquirenti ‘solidi' per prendere in mano il club.

Intanto, nei prossimi giorni potrebbe arrivare dal Tribunale Federale Nazionale l'ennesima penalizzazione figlia delle inadempienze economiche della proprietà rossonera.