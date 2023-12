Felipe Melo inganna gli avversari sul rigore: si prende le provocazioni e lascia la palla al compagno Felipe Melo inganna gli avversari sul rigore per il Fluminense al Mondiale per club 2023: l’ex Inter e Juve si prende le provocazioni e poi lascia la palla al compagno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Felipe Melo protagonista nella semifinale del Mondiale per Club 2023. Durante la gara contro l'Al-Ahly al minuto 69 viene assegnato un calcio di rigore per fallo su Marcelo, che fa un tunnel bellissimo a Percy Tau.

L'ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter si prende il pallone e attira su di sé le provocazioni degli avversari e lascia la palla al compagno Jhon Arias una volta che la situazione si è calmata: un vero e proprio bluff da parte del calciatore brasiliano, che ha protetto il vero rigorista dalle provocazioni e dalle distrazioni.

L'arbitro ha sgomberato l'aria e, dopo aver messo la palla sul dischetto, Arias ha preso una rincorsa molto singolare e laterale: palla nell'angolo sinistro e vantaggio del Flu. Nel finale il raddoppio con Kennedy ha permesso alla squadra di Diniz di prendersi il pass per la finale.

Felipe Melo nel primo tempo è stato importantissimo nel primo tempo, quando ha effettuato un recupero clamoroso in fase difensiva e ha salvato la porta della sua squadra da un gol quasi certo: il centrocampista brasiliano si è fatto trovare prontissimo in ripiegamento e con una scivolata incredibile ha mandato la palla in angolo togliendola dalla disponibilità dell'avversario.

A prendersi i riflettori a Jeddah è stato nuovamente Marcelo, che con una sua giocata è riuscito sbloccare una partita molto difficile per il Flu fino all'ora di gioco: l'ex calciatore del Real Madrid ha saltato il suo diretto avversario con un tunnel di pregevole fattura e si è conquistato il calcio di rigore che ha dato il via alla vittoria dei brasiliani contro gli egiziani dell'Al-Ahly.

Dopo essere stato protagonista della cavalcata in Copa Libertadores, Marcelo è stato il punto di riferimento della sua squadra in una delle partite più importanti della storia del club di Rio de Janeiro.