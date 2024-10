video suggerito

Felipe Melo ha deciso di ritirarsi dal calcio, ma prima c’è l’ultima grande sfida al mondo intero Felipe Melo ha detto basta, si ritira dal calcio giocato. Una decisione confermata via social ma che nasconde un ultimo grande progetto: giocare con la maglia del Fluminense il prossimo Mondiale per Club nell’estate 2025. Sarà una edizione storica, una sfida epica visto che per la prima volta, sarà allargata a ben 32 squadre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Felipe Melo ha detto addio al calcio. Un annuncio confermato attraverso i suoi canali social ma che non avverrà subito perché nel pensiero del centrocampista brasiliano c'è un obiettivo particolare con cui voler concludere la propria carriera da calciatore: sfidare un'ultima volta il mondo del calcio. E farlo partecipando al Mondiale per Club, con l'inedito nuovo formato voluto dalla FIFA a 32 squadre, che si disputerà nell'estate 2025 negli USA. Dove il Fluminense, il club in cui milita Felipe Melo, è già qualificato.

L'annuncio di Felipe Melo via social: stop alla carriera da calciatore

Una vita trascorsa a rincorrere una palla in giro per il mondo: Felipe Melo, classe 1983, a 41 anni di cui 25 trascorsi su un campo da calcio ha deciso di dire basta. Anche per lui è arrivato il momento del ritiro ufficiale, annunciato alla sua maniera, tra le righe di un video Instagram: "La decisione di smettere di giocare a calcio alla fine del prossimo anno è già stata presa. Subito dopo, vedremo cosa farò immediatamente, ma sì… diventerò un allenatore di calcio". Parole che sanno di un addio programmato e meditato con una data che però resta incerta. Perché se Felipe Melo nel 2025 attaccherà gli scarpini al chiodo lo farà nel modo in cui ha condotto l'intera sua carriera, provando a stupire.

L'addio di Felipe Melo con l'ultimo obiettivo: il Mondiale per Club con il Fluminense

"Ho un contatto con il Fluminense che scade questo dicembre" ha spiegato ancora il centrocampista brasiliano. Che però sa che con il club, in cui è approdato nel 2021, ha un rapporto talmente stretto che non ci dovrebbero essere problemi per il rinnovo: "Spero che si possa prolungare, il mio obiettivo per concludere la carriera è il Mondiale per Club". Dove il Fluminense è già qualificato quale vincitore della Libertadores 2023, trofeo che con il nuovo format permette al club brasiliano di essere inserito nella lista delle 32 squadre partecipanti. Per Felipe Melo sarebbe il canto del Cigno ma anche l'ultima grande possibilità per concludere con il classico botto.

La carriera di Felipe Melo, tutti i trofei vinti

Nel 2001 ha iniziato la sua carriera nel Flamengo, ora a distanza di quasi 25 anni la vuole concludere con i colori del Fluminense. In mezzo, tante vittorie e trofei, soprattutto sudamericani dove è considerato un'autentica icona, con l'intermezzo in Europa tra Spagna, Italia e Turchia. Solamente con il Galatasaray lontano dal suo Brasile è riuscito a conquistare qualche titolo, con i colori di Fiorentina, Juve e Inter, le tre squadre in cui ha giocato nel nostro campionato, nulla. Eppure, il palmares è ricchissimo, vanta 24 trofei, con una media strepitosa di uno a stagione.