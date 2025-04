video suggerito

Felipe Melo: “Buffon alla Juve scommetteva quando uscivamo. Ha vinto tanti soldi, poi li ha persi” Felipe Melo ha raccontato un retroscena fin qui inedito che riguarda Gigi Buffon alla Juve, quando erano compagni di squadra: “So che è un tema controverso e in pochissimi lo sanno. Accadeva quando uscivamo, lui si portava dietro il PC o l’iPad e scommetteva” Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

Scommesse e calcio, un binomio che è tornato a far parlare di sé in modo prepotente con i nuovi dati relativi all'inchiesta sulle giocate illegali che hanno coinvolto diversi giocatori di Serie A e per cui due in particolare, Fagioli e Tonali, hanno già pagato il loro prezzo alla giustizia. Ma da sempre, il filo che separa i diretti protagonisti con una pratica non consentita di gioco sugli sport, è sottilissimo e le ultime parole rilasciate da Felipe Melo ad una trasmissione brasiliana hanno scoperchiato un altro pentolone, relativo ai tempi in cui militava nella Juventus e giocava insieme a Gigi Buffon: "Scommetteva sulla Serie C brasiliana, e non era l'unico a chiedermi delle informazioni".

Parole che oggi rimbombano ancor più, sia per il vortice sollevato dalle ultime rivelazioni che raccontano sempre più nel dettaglio il "sistema" di scommesse che ha sconvolto la Serie A, mostrando le chat con cui Fagioli e altri "gestivano" il giro illegale e che ha coinvolto diversi nomi anche importanti, in una inchiesta ancora in via di sviluppo. Felipe Melo non si è curato dell'eventuale riverbero delle sue dichiarazioni espresse durante una intervista a SportTV.

Forse perché concentrato anche sulla difficile situazione che lo stesso calcio brasiliano sta attraversando, sempre sul fronte del coinvolgimento di giocatori in giocate clandestine. Fatto sta, che l'ex centrocampista brasiliano della Juve, dove ha giocato tra il 2009 e il 2011, ha raccontato un retroscena che ha coinvolto direttamente l'ex numero 1 della Nazionale e oggi Capo delegazione FIGC.

Le parole di Felipe Melo su Buffon: "Scommetteva sulla Serie C in ritiro e non era l'unico"

"So che sarà un tema controverso" ha raccontato Felipe Melo negli studi di SportTV durante la trasmissione Seleção Sportv: "perché dirò una cosa che pochi sanno. Quando giocavo per la Juventus, alloggiavamo in un hotel a Torino che si trovava in un centro commerciale e aveva anche un cinema. Andavamo al cinema e Buffon scommetteva… Si sedeva davanti al computer, o aveva con sé il suo iPad, e scommetteva. E mi chiedeva: "Amico, che ne dici di questa partita qui in Série C brasiliana?'". E io rispondevo: "Che succede, amico, sulla Série C?'". E il racconto di Felipe Melo si conclude non prima di aver dato un'ulteriore "spallata" all'argomento scottante: "Sì, scommetteva e ha vinto molti soldi, ma poi ha anche perso molto. E non era solo lui, c'erano anche altri che me lo chiedevano".