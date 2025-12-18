Calcio
Federico Gatti, sfogo a sorpresa: "Inconcepibile che circolino queste cose". Con chi ce l'ha davvero

Il difensore della Juventus rompe il silenzio sui rumors di uno spogliatoio spaccato e invita a pensare solo al campo prima della gara con la Roma.
A cura di Marco Beltrami
Federico Gatti si è lasciato andare a uno sfogo perentorio. Il difensore della Juventus ha fatto riferimento a tutto quello che è circolato nelle ultime ore, per fare chiarezza e provare a spegnere le polemiche. Troppo “rumore” intorno alla squadra di Luciano Spalletti a ridosso di una partita delicata per le ambizioni bianconere, contro la Roma. Ma con chi ce l’aveva in particolare Gatti?

Gatti si sfoga su Instagram, con chi ce l'ha

Il riferimento è chiaro e netto: negli ultimi giorni i presunti spifferi di spogliatoio dell’Allianz Stadium hanno raccontato di uno spogliatoio spaccato. Gatti, dopo il silenzio delle scorse ore, in una storia su Instagram ha voluto spegnere ogni polemica creata ad arte, a suo dire: “Voglio spendere due minuti per chiarire una situazione. Trovo inconcepibile che possano circolare notizie totalmente prive di fondamento, costruite dal nulla, per di più alla vigilia di una partita così importante come quella di sabato”.

Perché Federico Gatti ha sentito il bisogno di smentire sui social

Federico Gatti non si dà pace per il seguito che hanno avuto le voci relative al presunto isolamento di Jonathan David. Le indiscrezioni raccontavano infatti di come i senatori del gruppo, ovvero Gatti, Locatelli, Perin e Cambiasso, avrebbero fatto un po’ terra bruciata intorno all’attaccante arrivato la scorsa estate, per una sorta di tutela nei confronti di Dusan Vlahovic. Una situazione che sia Perin sia Locatelli hanno smentito prontamente, con tanto di foto in compagnia del centravanti canadese.

Perché la Juventus non dormirà a Napoli nel giorno del ritorno di Luciano Spalletti da avversario

Gatti chiude infatti con il proverbiale “serrate i ranghi” per ricompattare lo spogliatoio dopo le voci infondate: "Ancora più sorprendente è vedere quanta gente creda a notizie che non hanno il minimo di verità. L’unica cosa che conta ora è la partita. Il resto è solo rumore. Federico". Caso chiuso? Per Gatti sì.

Calcio
