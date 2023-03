Fallo assassino dopo cinque secondi di gioco e assurde proteste: poi il crollo emotivo Curiosa situazione in Coppa d’Asia Under 20, con Kalbouneh espulso dopo una manciata di secondi per un intervento assolutamente folle.

A cura di Marco Beltrami

Eccesso di foga o vero e proprio raptus? È quello che si chiedono tifosi e addetti ai lavori, dopo la giornata di gare nella Coppa d'Asia Under 20. Incredibile infatti quanto accaduto in occasione della sfida tra la Giordania e il Takigistan, con un giocatore che si è reso protagonista di un intervento terribile, punito con un sacrosanto cartellino rosso.

A rendere ulteriormente curiosa questa situazione è stata la tempistica. Infatti tutto è andato in scena dopo una manciata di secondi dal fischio d'inizio. Pronti, via, ed ecco che Bakr Kalbouneh, classe 2003 punta centrale giordana, si è fiondato con veemenza in avanti ed è entrato con la gamba altissima su un avversario. Tacchetti spianati sul volto del giocatore del Tagikistan, colpito in pieno. Una botta tremenda, con il calciatore in maglia bianca che è rimasto a terra dolorante.

Kalbouneh ha subito cercato di spiegare di non avere nessuna intenzione di far male al giocatore avversario, anche se l'arbitro non ha avuto dubbi soprattutto perché il giordano non ha abbassato la gamba pur avendo visto arrivare il difensore. A quel punto ecco il rosso: se il fallo è stato commesso dopo 5 secondi, il cartellino è stato estratto dopo 9 secondi, per una situazione che fa entrare di diritto Kalbouneh nella lista delle 10 espulsioni più veloci di sempre.

Disperato, Kalbouneh si è poi diretto in panchina dove è scoppiato in un pianto inconsolabile. Grande frustrazione per l'attaccante che si è rammaricato per il rosso lampo incassato. Ha colpito molto però il fatto che questo giocatore non si sia mai scusato in campo con il calciatore del Tagikistan che ha subito il fallo. Alla fine, i compagni seppur in inferiorità numerica sono riusciti comunque a portare a casa il risultato, con un 2-0 che ha messo sui binari giusti il discorso in Coppa d'Asia. Kalbouneh ora dovrà riflettere sui suoi errori, approfittando anche del o dei turni di squalifica.