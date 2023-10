Fali esce ma non è infortunato, sono spuntati tre bozzi sulla coscia: “Mai visto nulla di simile” Il difensore del Cadice Fali è uscito dal campo nel match contro l’Atletico Madrid per infortunio. Le telecamere hanno mostrato le condizioni della sua gamba con tre rigonfiamenti.

La partita tra Atletico Madrid e Cadice non è stata contraddistinta solo dalla rimonta vincente della squadra di Simeone che si era ritrovata inizialmente sotto di due gol. Ha suscitato molta curiosità infatti anche i problemi fisici accusati dal difensore della squadra ospite Fali, e in particolare le immagini relative alla sua uscita dal campo.

Rafael Jiménez Jarque, noto semplicemente come Fali classe 1993 spagnolo, ha alzato bandiera bianca nel primo tempo. Il calciatore, che ha rischiato poco prima di realizzare un gol alla Maradona, dopo essersi accasciato sul terreno di gioco ha richiamato l'attenzione della sua panchina per quello che sembrava un problema di natura muscolare. Non qualcosa di gravissimo, ma un fastidio che gli ha impedito di proseguire il match. Al momento della sostituzione ecco che le telecamere hanno inquadrato la coscia destra, scoperta dopo che Fali si era alzato il pantaloncino per permettere ai medici di curarlo.

Impossibile non notare la presenza sul quadricipite di qualcosa di anomalo, ovvero tre evidenti rigonfiamenti. Degli evidenti "noduli" separati tra loro da circa 6 centimetri, uno al centro della coscia, l'altro quasi all'interno e un terzo poco più in alto.

Il telecronista della trasmissione Tiempo de Juego ha esternato tutto il suo stupore, chiedendosi come il giocatore si fosse procurato quei segni, mai visti prima: "Ha un uovo nel quadricipite! No, lui ne ha due. È molto strano, vero? Che immagine! Anzi sono addirittura tre! Uno potrebbe essere il prodotto di un colpo, ma gli altri due?". D'altro canto al momento della sua uscita né il diretto interessato Fali, nè medici e componenti dello staff tecnico si sono meravigliati più di tanto.

Insomma un vero e proprio mistero, che nel post-partita è stato in parte svelato dall'allenatore del Cadice Sergio Gonzalez che ha parlato di conseguenze di vecchi infortuni. Infatti Fali non si è infortunato, con la sua uscita che è stata di natura precauzionale: "Quella di Fali è stata una brutta perdita, è un leader ed è stata una sostituzione che non avevamo previsto. Ha sentito un fastidio al retto e prima di infortunarsi seriamente abbiamo deciso di fare il cambio. I noduli non sono di oggi, sono di molto tempo fa, vengono da vecchi infortuni e non c'entrano nulla".

Ma di cosa potrebbe trattarsi dunque? Di grumi di grasso o lipomi (ovvero la forma più comune di tumore benigno del tessuto adiposo)? Un medico specialista in medicina dello sport a Tiempo de Juego si è mostrato sorpreso dei rigonfiamenti. Se fossero stati lipomi a suo dire sarebbero potuti essere rimossi prima e dunque potrebbe trattarsi di un'infiammazione legata alla partita o di un altro tipo di problema. Confermata dunque la tesi relativa ai postumi di infortuni passati.