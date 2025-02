Fagioli telefona ad Allegri prima di scegliere la Fiorentina, vuole un consiglio: il retroscena

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Massimiliano Allegri decisivo nella scelta di Nicolò Fagioli di andare alla Fiorentina: il centrocampista ha chiesto consiglio anche al suo ex allenatore prima di chiamare l'Olympique Marsiglia, per comunicargli i suoi dubbi sul trasferimento all’estero, e lasciare campo libero alla Viola. Il retroscena delle ultime ore di mercato.

Il calciatore classe 2001 aveva deciso di cambiare aria in questa sessione invernale e le offerte più importanti erano quelle dei toscani e dell'OM: il nodo di è sciolto nelle ultimissime ore del 3 febbraio 2025, quando Fagioli ha deciso di restare in Italia e declinare l'offerta fatta da Roberto De Zerbi.

C'è, però, un retroscena interessante che racconta di una telefonata di Fagioli al suo ex allenatore, Massimiliano Allegri, prima di scegliere Firenze come destinazione.

Fagioli telefona ad Allegri prima di scegliere la Fiorentina: cosa è successo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la scelta di Nicolò Fagioli di approdare alla Fiorentina è stata influenzata anche dal parere di Massimiliano Allegri: il centrocampista di Piacenza ha chiesto un consiglio al suo ex allenatore per una scelta così importante. Max lo ha aiutato a fare chiarezza sul suo momento e a prendere una decisione per il suo prossimo futuro.

Dopo il confronto con Allegri, Fagioli ha chiamato De Zerbi: lo ha ringraziato per l'interesse e per la fiducia dimostrata nel corso del mercato ma gli ha comunicato i suoi dubbi sul trasferimento all’estero e ha deciso di non andare a Marsiglia.

Da quel momento, la sua scelta è ricaduta definitivamente sulla Fiorentina e la Viola ha avuto la strada spianata nella trattativa con i bianconeri: Fagioli vuole rilanciarsi in Serie A e avrà la possibilità com la squadra di Raffaele Palladino.

Fagioli alla Fiorentina: le cifre dell'operazione

Fagioli arriva alla Fiorentina in prestito oneroso a 2.5 milioni di euro con obbligo o diritto di riscatto a 13.5 milioni di euro più 2.5 di bonus condizionato alla qualificazione dei viola a una competizione europea nella prossima stagione. L’accordo tra le due società prevede inoltre una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore, a favore del club bianconero. Indosserà la maglia numero 44.