Fagioli saluta tutta la Juventus con una lunga lettera: ricorda compagni e allenatori, tranne uno Nicolò Fagioli ha salutato la Juventus per andare alla Fiorentina. Nella sua lunga lettera ai bianconeri saluta tutti, dai calciatori ai tifosi fino agli allenatori. Ma manca uno.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nicolò Fagioli vestirà la maglia numero 44 della Fiorentina dando così il via alla sua nuova esperienza lontano dalla sua Juventus. Dopo 11 anni tra giovanili e prima squadra, il centrocampista cresciuto proprio nel vivaio bianconero passa alla viola alla corte di Raffaele Palladino che l'ha fortemente voluto. Un addio inaspettato ma forse prevedibile visti gli ultimi messi trascorsi in panchina finendo fuori dal progetto targato Thiago Motta. Proprio l'allenatore della Juve non compare minimamente nella lunga lettera di saluti che Fagioli ha riservato alla Juventus.

Il post su Instagram è bello, profondo, emozionante, come la fine di una grande storia d'amore. Fagioli ripercorre passo dopo passo ogni momento trascorso in bianconero, a quella Vecchia Signora che l'ha fatto subito sentire importante e che è stata al suo fianco soprattutto nei momenti più bui. Fagioli ringrazia diversi compagni di squadra e cita, salutandoli, anche gli allenatori avuti, ma solo due: Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri. Non compare infatti il nome di Thiago Motta mentre così come accaduto con Danilo, anche Fagio tira in ballo Andrea Agnelli.

La citazione di Andrea Agnelli nella lettere d'addio alla Juve di Fagioli

L'ex presidente bianconero, che oggi non ha alcun ruolo all'interno del club, resta una figura molto presente nello spogliatoio Juve, specie nella mente di chi l'ha vissuto negli anni scorsi. Pochi sono in verità i giocatori rimasti durante la gestione Agnelli essendo stati quasi tutti venduti sul mercato. Fagioli era uno di questi e non dimentica: "Un immenso grazie anche a tutte le persone che lavorano dietro le quinte come magazzinieri, dottori, fisioterapisti, stampa, team Manager, preparatori atletici a cui sono e sarò sempre affezionato" ha scritto Fagioli. Il centrocampista prosegue, dopo aver salutato e ringraziato i tifosi: "E come mi ha sempre detto il presidente ANDREA AGNELLI….FINO ALLA FINE". Una chiosa proprio col motto coniato dalla famiglia Angelli e che è stato sempre parte integrante della storia bianconeri.

Thiago Motta mentre dà indicazioni a Fagioli.

Il saluto di Fagioli a giocatori e allenatori: "Ringrazio Pirlo e mister Allegri"

Detto dell'ex presidente e dei giocatori: "Ho avuto la fortuna di potermi allenare e giocare con giocatori che hanno fatto la storia del calcio e di questa società come Cristiano Ronaldo, Buffon, Chiellini, Dybala, Bonucci, Di Maria, Marchisio, Barzagli, Danilo, Alex Sandro, Juan (Cuadrado ndr), Tek (Szczesny ndr) e scusate se ne dimentico qualcuno" Fagioli si rivolge anche agli allenatori. Uno su tutti:

"Voglio ringraziare tutti gli allenatori che mi hanno allenato da quando ero ragazzino fino adesso. In particolare mister Pirlo che mi fece esordire e mister Allegri che mi diede l’opportunità di consacrarmi con questa maglia". In pratica tutti coloro i quali hanno lavorato con Fagioli tranne Thiago Motta che dopo un primo periodo in cui aveva utilizzato molto il centrocampista l'ha poi relegato in panchina.