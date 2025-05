Fabregas aveva lasciato lo stadio prima della fine di Inter-Barcellona: “Poi ho sentito un boato”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Anche Cesc Fabregas era tra gli illustri ex giocatori presenti a San Siro per la semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona, un evento imperdibile per tanti grandi nomi del passato. Ma rischiava di perdersi la parte più bella di tutto l'incontro incorrendo nello stesso errore fatto da alcuni tifosi che hanno lasciato lo stadio in anticipo, subito dopo il gol di Raphinha che sanciva momentaneamente il passaggio del Barcellona. Anche l'allenatore del Como aveva alzato bandiera bianca e si era avvicinato all'uscita per poter tornare a casa.

Per fortuna in qualche modo è riuscito a tornare al suo posto, attirato da un boato mai sentito prima che gli ha fatto capire che la partita era cambiata. È riuscito a godersi i supplementari dal suo posto in tribuna ma ha voluto raccontare comunque l'avventura durante l'ultima conferenza stampa. Ha fatto la stessa identica cosa di Marco Materazzi e della sua famiglia: anche loro avevano lasciato lo stadio al gol del Barça ma poi di corsa sono riusciti a rientrare.

Fabregas aveva lasciato San Siro sul più bello

Sul finale della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari c'è stato tempo anche per un aneddoto personale di Fabregas che è stato allo stadio per la semifinale di Champions tra Inter e Barcellona. Si è goduto tutto lo spettacolo di San Siro fino al gol di Raphinha che in quel momento stava decretando il passaggio in finale del Barcellona. Mancavano tre minuti e una manciata di recupero, le nuvole minacciavano pioggia (tutti i supplementari si sono giocati sotto al diluvio) e l'allenatore del Como ha pensato bene di incamminarsi verso casa.

Il racconto di quei momenti è epico: "Sono andato a vedere Inter-Barcellona a San Siro. Stavo andando via dopo il gol di Raphinha, poi ho sentito un boato e sono rientrato. Ho visto i supplementari: una partita bellissima, da ricordare, da storia della Champions". L'attenzione di Fabregas è stata richiamata dal boato di San Siro e per fortuna non era uscito ancora dallo stadio: ha fatto in tempo a tornare indietro per godersi gli ultimi minuti e l'impresa storica dell'Inter.