Fabio Grosso sprofonda alla guida del Lione: i francesi non hanno mai vinto in nove giornate La situazione di Fabio Grosso alla guida del Lione si fa sempre più complicata: l’italiano non ha mai vinto dall’inizio della sua avventura e la squadra è ultima in classifica.

A cura di Ada Cotugno

Il campionato del Lione è ancora un completo disastro: Fabio Grosso, scelto per sedersi in panchina nello scorso settembre, è alle prese con una situazione complicata che potrebbe portare la squadra a lottare per evitare una retrocessione che sarebbe clamorosa. Alla nona giornata di campionato i francesi non hanno mai vinto e sono sul fondo della classifica, nonostante una rosa che conta diversi nomi di spicco.

Contro il Clermont è arrivata l'ennesima sconfitta di questa stagione storta, un KO pesante in quello che era a tutti gli effetti uno scontro per la salvezza. Al momento non c'è nessuno spiraglio di luce per l'ex Campione del Mondo: Grosso è stato chiamato per porre rimedio a una situazione che stava cominciando a diventare pesante, ma in quattro partite non è riuscito a far cambiare marcia al Lione che è sprofondato all'ultimo posto. Da quando ha messo piede in Francia ha trovato tre sconfitte e un solo pareggio.

La media di 0.25 punti conquistati per ogni partita giocata è il manifesto drammatico di tutto il campionato. L'allarme di una possibile retrocessione è già stato lanciato in Francia, anche se Grosso al momento non rischia grandi ripercussioni. L'italiano è arrivato da poco tempo sulla panchina, fortemente voluto dalla società che aveva fatto una riflessione anche su Rino Gattuso, e quattro gare non bastano per metterlo sulla graticola.

Tutti però si aspettano una grande reazione anche da parte sua, un punto di volta per provare a salvare la stagione e navigare tranquilli verso la salvezza prima di gettare le basi per una ricostruzione in proiezione del prossimo anno. Ad attendere il Lione però ci sarà un test difficilissimo: domenica andrà in scena al Velodrome contro il Marsiglia guidato proprio da Gattuso che dalla sua parte ha più di una motivazione per poter vincere. Per Grosso sarà sicuramente un test difficile, il primo di un certo spessore da quando ha cominciato la sua avventura in Francia.