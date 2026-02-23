Ezio Greggio distrugge due calciatori della Juve: “Con loro giochiamo in 9”. Poi attacca un dirigente

La combo delle sconfitte con Galatasaray e Como è stata una mazzata per la stagione della Juventus, quasi fuori dalla Champions League e col quarto posto in campionato che si allontana (Napoli e Roma sono a +4, mentre alle spalle Como e Atalanta sono a -1). Un trend negativo che peraltro era iniziato con la pesante sconfitta 3-0 a Bergamo, cui hanno fatto seguito il pareggio interno con la Lazio e la sconfitta con l'Inter a San Siro. Insomma, nelle ultime 5 partite giocate dai bianconeri c'è stato solo un pari, poi tutte disfatte, non solo nel punteggio. I tifosi sono stanchi, l'illusione di poter raddrizzare la stagione data dall'arrivo di Luciano Spalletti è sfumata. Ezio Greggio parla a nome di molti e su X pubblica un post in cui fa a pezzi due calciatori e attacca anche un dirigente della società, oltre ad auspicare un cambio di proprietà.

Ezio Greggio cancella Koopmeiners e Openda: per lui sono inesistenti

"Nella Juventus dopo la partita farsa con l'Inter è crollata l'autostima – è l'incipit del post del conduttore notoriamente juventino, che si riferisce alla vicenda dell'espulsione di Kalulu che tante polemiche aveva generato per la simulazione di Bastoni – Un'altra sconfitta. Senza Bremer dietro siamo più vulnerabili, Di Gregorio non corrisponde alle aspettative. Zero attaccanti. Con in campo Koopmeiners e Openda giochiamo in 9. Spalletti non può far miracoli con una squadra dove sì e no il 30% dei giocatori è da Juve".

Lois Openda finora è stato un flop alla Juventus: solo 2 gol in 31 presenze complessive

L'attacco a Damien Comolli: "Alla Juve servono dirigenti che parlino la nostra lingua"

Dopo aver ‘cucinato' la rosa della Juve, Greggio passa poi ai piani alti del club: "Va rifondato tutto, dall'alto, molto in alto, dove servono una proprietà che ami il calcio, dirigenti che per capire il calcio italiano dovrebbero parlare la nostra lingua e venire da sostanziose esperienze del nostro campionato, fino ai giocatori che siano da Juve". Il riferimento alla lingua (oltre che all'esperienza di Serie A) restringe il campo dirigenziale a una sola persona, ovvero il francese Damien Comolli, che dallo scorso giugno è AD del club bianconero.

Leggi anche Perché Spalletti non parla prima di Inter-Juve: la scelta del club e chi lo sostituirà in conferenza

Damien Comolli è dall’estate 2025 il numero uno esecutivo della Juve

"Nel calcio di oggi per puntare in alto, servono un grande allenatore (lo abbiamo), un mix di giocatori fuoriclasse (abbiamo solo Yildiz e Bremer) e giocatori solidi con prestazioni costanti (ne abbiamo pochissimi). Con mezze tacche, scarponi e bidoni i risultati sono questi: dal 2020 non vinciamo un Campionato, dal 2021 una Coppa (italiana) (in realtà l'ultima Coppa Italia è del 2024, ndr). Da galera non è stata solo l'ultima maglia ma la gestione degli ultimi anni. Ci sono grandi gruppi con enormi mezzi finanziari che potrebbero far tornare grande la Juve magari con un ex, mito bianconero, al vertice della struttura", conclude il comico piemontese, alzando il tiro fino a John Elkann e alla famiglia Agnelli.