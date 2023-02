Ex Newcastle rivende 100 biglietti della finale a prezzi folli: un tifoso lo denuncia In vista della finale di Carbao Cup tra Newcastle e Manchester United, l’ex giocatore dei Magpies Nile Ranger ha messo in vendita a prezzi pazzeschi 100 biglietti per Wembley, da tempo introvabili. Un tifoso lo ha subito denunciato. Ranger ha una serie quasi infinita di precedenti con la giustizia.

A cura di Alessio Pediglieri

Fra pochi giorni Newcastle e Manchester United si sfideranno in finale contenendosi la Carabao Cup 2023, appuntamento fissato per domenica 26 febbraio alle 17.30. Un appuntamento unico soprattutto per i tifosi dei Magpies che ritornano ad assaporare la gioia di poter alzare nuovamente un trofeo dopo tantissimi anni di astinenza. I biglietti per Wembley sono oramai introvabili ma c'è chi ha deciso di specularci sopra mettendo i propri online: è un ex giocatiore del Newcastle che è finito però nell'occhio del ciclone.

Una finale imperdibile per i fan del Newcastle, in una cornice fantastica dello Stadio di Wembley a Londra. Un sogno ad occhi aperti che potrebbe regalare ai Magpies la gioia di tornare ad alzare un trofeo dopo tanti anni di astinenza e così la caccia ai tagliandi è diventata subito spietato vedendo i biglietti esaurirsi in pochissime ore. C'è chi è rimasto a bocca asciutta, ma anche chi incredibilmente è riuscito ad acquistarne una quantità enorme, in modo inspiegabile, per poi decidere di rivenderli via social a prezzi folli.

Si tratta dell'ex stella del Newcastle, Nile Ranger, attaccante 32enne oggi in forza al Southend United, in quinta divisione inglese. Il giocatore è stato subito segnalato alle autorità da diversi utenti dopo il suo maldestro tentativo di rivendere ben 100 biglietti per la finale della Carabao Cup di domenica pomeriggio. Per regolamento a Wembley lo stadio è stato equamente suddiviso e al Newcastle sono stati assegnati 32.761 biglietti, con prezzi diversi in base alle zone sugli spalti, venduti attraverso i siti autorizzati e i media ufficiali dei Magpies. Ovviamente ogni tifoso ha potuto acquistare un limitato numero di tagliandi, ma per Nile Ranger non è andata così.

Nile Ranger quando giocava ai tempi del Newcastle

Scrivendo una storia sul proprio profilo Instagram, Ranger ha messo in vendita ben 100 biglietti, a disposizione per chi fosse disposto a pagare un prezzo decisamente altissimo: ‘Biglietti disponibili Carabao cup. SOLO SERI!!' la didascalia andata online e subito diventata viraledichiarando di metterli in vendita tra i 1500 euro per i posti tra i tifosi dei reds e i 2800 per i fan del Newcastle, sottolineando che si tratta di prezzi di mercato. Ma molti tifosi del Newcastle si sono infuriati per il comportamento del giocatore denunciandolo direttamente al Club Wembley che si occupa della gestione dei tagliandi per i più grandi eventi sportivi: "Normalmente non farei mai una cosa del genere, ma ho segnalato Nile Ranger direttamente al Club Wembley" ha spiegato un tifoso dei Magpies: "È disgustoso vedere un ex Newcastle United con una storia di frodi bancarie online che cerca di trarre profitto dai tifosi".

Una denuncia che ha scatenato il putiferio online nei confronti di Ranger: "Il Newcastle ti ha dato una possibilità – che hai sprecato – nel calcio. Perché stai sfruttando i loro tifosi? E soprattutto come fai ad avere così tanti biglietti?". Gli sfoghi si sono ripetuti via social in un tam-tam che ha coinvolto un sempre più cospicuo numero di tifosi arrabbiati: "Nile Ranger pubblicizza i biglietti per Wembley a prezzi folli! Dovrebbe vergognarsi, ma dubito che lo possa fare". "Una persona orribile, che prova a sfruttare le stesse persone che hanno speso i loro soldi per vederlo giocare…". Fino ad arrivare a rinfacciare a Ranger il suo passato intriso di precedenti penali per reati di frode: "Hai avuto più arresti di quante cellule cerebrali tu possegga".

Il crudo riferimento è rivolto alla lunga lista di precedenti con la giustizia. Nel 2012 era stato multato dalla Federcalcio inglese per commenti omofobi fatti su Twitter. Nel 2014 Ranger era stato costretto a pagare le spese e multato per danni penali e tre anni più tardi era stato sospeso dal Southend per motivi legati al calcio. Nel 2017, Nile Ranger venne condannato a otto mesi di carcere dopo essere stato giudicato colpevole di aver commesso frodi bancarie online. La Wood Green Crown Court lo condannò per truffa: finì per scontare solo 10 settimane di carcere, rilasciato per buona condotta. Tanti problemi con la giustizia con cui il giovane Ranger aveva già dovuto fare i conti a soli 15 anni quando nel 2007 aveva trascorso alcuni mesi in un istituto per giovani criminali per rapina a mano armata. Adesso l'accusa di estorsione con i biglietti della finale di Wembley, colpendo al cuore il popolo del Newcastle. Che gli si è rivoltato contro.