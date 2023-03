Ex calciatore dell’Inghilterra ha un infarto durante la maratona: se ne accorge ma arriva in fondo Carlton Palmer ha voluto tranquillizzare tutti sui social dopo la crisi cardiaca avvertita nel corso della mezza maratona di Sheffield. L’ex nazionale dell’Inghilterra aveva avvertito subito di avere qualche problema ma ha poi proseguito la gara. Immediata la corsa e il successivo ricovero in ospedale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Carlton Palmer ha tranquillizzato tutti attraverso un tweet sul suo account ufficiale, ma ciò che è accaduto durante la mezza maratona di Sheffield poteva avere effetti ben più gravi. Palmer è l'ex stella dello Sheffield che a 57 anni continua a praticare lo sport nonostante abbia ormai da tempo lasciato il calcio. Domenica scorsa è infatti sceso in strada per percorrere 13 miglia di una gara indetta per raccogliere fondi in favore di una serie di enti di beneficenza tra cui Cavendish Cancer Care. Proprio all'inizio della maratona però Palmer non si sente bene. L'ex calciatore ha lamentato problemi cardiaci nel primo miglio.

Un piccolo fastidio che però Palmer ha forse trattato con un po' troppa superficialità proseguendo la corsa per i successivi 13 miglia. Mai scelta fu più sbagliata dato che è stato poi trasportato subito in ospedale e ricoverato per un "piccolo attacco di cuore". Palmer poco dopo ha pubblicato su Twitter uno screen del suo cardiofrequenzimetro che evidenziava pericolosamente come la sua frequenza cardiaca fosse salita fino a 232 battiti al minuto. Un rischio enorme che l'ha portato ad avere un principio d'infarto dopo gli esami effettuati in ospedale che hanno appunto rivelato un attività irregolare del cuore già all'inizio della maratona.

Nella notte Palmer ha poi spiegato in un tweet di essere stato trattenuto in ospedale per ulteriori controlli: "Solo per far sapere a tutti che sto bene, e sono stato tenuto in osservazione ospedaliera. Il cuore si è agitato di nuovo nel primo miglio ma sono riuscito a completare il corso. Congratulazioni alla mia splendida moglie per aver completato il percorso in meno di due ore, ti amo". Nell'aggiornamento successivo Palmer ha poi spiegato nel dettaglio cosa sia realmente accaduto: "Si tratta di un sospetto piccolo attacco di cuore – scrive – Grazie mille per tutti i bei messaggi. Ora vogliono scoprire cosa ha causato questo problema, quindi sono in corso i test ma vi terrò aggiornati". Il 57enne ha terminato la mezza maratona in ben due ore, nove minuti e 21 secondi e ha corso insieme a sua moglie, Lucy Kirkby-Palmer, che l'ha completata in meno di due ore.

Carlton Palmer quando era ancora in attività nel calcio con la maglia dello Stockport County in una sfida contro il Norwich.

Tanti i messaggi di conoscenti e fan che l'hanno sostenuto ma anche rimproverato per il pericolo scampato e per il rischio corso. L'ex presentatore di Sky Sports, Chris Kamara, è stato uno dei tanti sostenitori a rispondere a Palmer e ha detto: "Non sono la persona migliore con cui parlare di ignorare le cose Carlton ma continuare a correre per 10 km con palpitazioni cardiache…Sei sicuro? Ma sono contento che tu stia bene". C'è da dire comunque che questa non è la prima volta che Palmer soffre di problemi cardiaci dato che nel 2016 si dovette sottoporre a un'operazione al cuore. All'epoca, l'ex centrocampista aveva appena iniziato una partita di Masters Football tra Inghilterra e Germania a Singapore nonostante gli fosse stato consigliato di non giocare dalla moglie e dal medico a causa dei timori per le sue condizioni di salute…Anche in quel caso decise di andare avanti.