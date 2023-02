Ex Barcellona spiazza tutti e si ritira da calcio a soli 26 anni: non ha dato alcuna motivazione David Concha ha deciso di dare il suo addio al calcio a soli 26 anni. Una scelta a sorpresa comunicata dal suo attuale club: l’Hammaraby. L’attaccante spagnolo aveva militato anche nel Barcellona B.

A cura di Fabrizio Rinelli

Otto presenze e 2 gol nella nazionale della Spagna U19, un passato tra Real Sociedad, Numancia e Barcellona B fino al Giappone, al Gamba Osaka, per poi accasarsi all'Hammarby in Svezia. È la breve carriera vissuta da David Concha che ha sorpresa ha deciso di dare l'addio al calcio giocato. Nulla di strano se non fosse per l'età di questo attaccante spagnolo: 26 anni. Un giovane che decide senza preavviso e senza alcun valido motivo apparente di lasciare questo sport probabilmente per dedicarsi ad altro. Una scelta che in breve aveva già anticipato il San Fernando, squadra della terza divisione spagnola che aveva messo gli occhi sul giocatore per farlo trasferire in squadra a gennaio:

"Lo conosco dai tempi del Badajoz e ho parlato con lui, ma in questo momento a breve termine non ha alcuna intenzione di giocare a calcio nei prossimi mesi". Le parole del direttore sportivo del club avevano di fatto solo anticipato la decisione ufficiale del giocatore arrivata poi attraverso una nota dell'Hammarby: "Ora è chiaro che David Concha sceglie di porre fine alla sua carriera calcistica professionistica di sua iniziativa. Concha lascia quindi l'Hammarby e rompe il suo contratto. Grazie mille per il tuo tempo all'Hammarby e buona fortuna per il futuro David!". Un epilogo inaspettato per Concha che aveva raggiunto l'apice della sua carriera proprio dopo la firma con il Barcellona nel 2017 giocando nella squadra B dei catalani. Un'esperienza in cui ha segnato anche un gol in 14 presenze.

Una scelta che in questo momento non sembra avere apparenti motivazioni. Di questo si colpevolizzano anche i dirigenti del club svedesi che si sentono comunque danneggiati poiché avevano puntato molto sull'attaccante spagnolo: "Dobbiamo guardarci allo specchio. Come lavoriamo con l'ingaggio di nuovi giocatori. Allo stesso tempo, è una decisione umana e dobbiamo tener conto dell'essere umano che c'è dietro". Sono state le parole del direttore sportivo dell'Hammarby, Jesper Jansson, che fa mea culpa: "Abbiamo avuto segnali in merito anche allora – spiega – Ce ne ha parlato lo scorso autunno. Poi avrebbe pensato a tutto durante le vacanze. Ma era fermamente convinto che avrebbe smesso".

Concha non ha ancora comunicato nulla sui suoi canali social che restano comunque pieni e ricchi di foto e video della sue avventure vissute in passato tra Real Sociedad e Barcellona. Concha potrebbe spiegare presto le ragioni che si nascondo dietro questa sua decisione che probabilmente potrebbe essere ricondotta a una semplice mancanza di stimoli. L'attaccante spagnolo è molto amico di Marcos Llorente e di altri giocatori spagnoli della sua generazione con cui ha condiviso lo spogliatoio negli ultimi anni.

Non è da escludere che proprio le ultime esperienze poco esaltanti tra Giappone e Svezia abbiano spinto il giocatore a frenare completamente la sua carriera prima di andare oltre. Basti pensare che non ha voluto nemmeno prendere parte all'inizio della stagione con l'Hammaraby per la prima di campionato del prossimo 2 aprile 2023. Probabilmente aveva già in testa l'idea di dire addio al calcio giocato.