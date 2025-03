video suggerito

Ewerthon inventa un nuovo modo di contrastare gli avversari, si rotola in campo: è tutto regolare Il difensore brasiliano Ewerthon ha effettuato una giocata difensiva mai vista prima durante il match tra Juventude e Gremio: una scivolata in tuffo con tutto il corpo che ha tolto il pallone dai piedi dell’esterrefatto avversario, che pensava di avere ormai solo il portiere davanti a sé. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando ci si chiede cos'è il genio, e si risponde citando la celebre definizione data dall'architetto Rambaldo Melandri in ‘Amici miei', ovvero "fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione", beh, Ewerthon Diogenes da Silva ha dimostrato di possedere tutti i requisiti in questione per cucirsi addosso la patente di genio. Il 24enne difensore della Juventude ha effettuato un intervento in scivolata – se vogliamo chiamarla così – mai visto prima, immaginifico e creativo, ma soprattutto regolare a termini di regolamento, sventando un'occasione pericolosissima per un avversario, lanciato ormai solo davanti alla porta in piena area di rigore.

Sabato scorso Juventude e Gremio si sono affrontate nel campionato Gaucho, uno dei tornei regionali che precede il Brasileirao: era la semifinale di ritorno, la Juventude si è imposta 2-1, pareggiando la sconfitta dell'andata col medesimo risultato, ma a qualificarsi per la finale contro l'Internacional è stato il Gremio, uscito vincitore dalla sequenza dei calci di rigore che ha deciso la doppia sfida.

Il salvataggio geniale di Ewerthon: una giocata difensiva mai vista

La vittoria nei 90 minuti per i padroni di casa è arrivata grazie alla giocata difensiva davvero provvidenziale e geniale di Ewerthon: il video che mostra l'azione del suo salvataggio nella propria area è spiazzante per chi guarda, ma lo è stato sicuramente di più per il calciatore del Gremio che dopo essere partito palla al piede e aver saltato secco un paio di avversari pensava di essere ormai solo davanti al portiere, potendo dunque mettere a segno un gol agevole.

A un certo punto tuttavia davanti a lui si è materializzato Ewerthon in una maniera che mai si sarebbe aspettato: il difensore brasiliano si è tuffato sul terreno di gioco letteralmente rotolando per intercettare col corpo il pallone e toglierlo dalla disponibilità del giocatore del Gremio, operazione riuscita perfettamente. La sua reazione è stata come se avesse messo a segno un gol, un'esultanza incontenibile, mentre l'avversario non poteva credere a quanto era appena avvenuto sotto i suoi occhi.

Tutto peraltro regolarissimo, visto che mani e braccia sono le uniche parti del corpo con cui non è possibile colpire il pallone ed Ewerthon nel suo rotolarsi sul prato lo ha spazzato via con la schiena. Insomma, il 24enne terzino destro potrebbe avere inventato un nuovo gesto tecnico, potenzialmente imitabile da altri…