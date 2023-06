Europei Under 21 2023, le partite dell’Italia: gironi, calendario e tabellone Dal 21 giugno all’8 luglio si disputeranno gli Europei 2023 Under 21. L’Italia è una delle squadra favorite. Gli Azzurrini sono nel Girone D con Francia, Norvegia e Svizzera e devono qualificarsi per le semifinali se vogliono ottenere il pass per le Olimpiadi 2024. Diretta TV in chiaro sulla Rai.

A cura di Alessio Morra

In Georgia e Romania dal 21 giugno all'8 luglio si disputa la ventiquattresima edizione degli Europei Under 21, manifestazione che l'Italia ha vinto in cinque occasioni, record condiviso con la Spagna. Ma gli Azzurri non vincono il Campionato europeo di calcio Under 21 addirittura dal 2004. La Nazionale guidata da Nicolato è finita in un girone complicato con Francia, Norvegia e Svizzera. La squadra comunque è di livello, come si evince dai convocati. Per accedere ai quarti l'Italia deve classificarsi nelle prime due posizioni del Girone D e se vorrà qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi dovrà raggiungere le semifinali. I diritti TV sono stati acquistati dalla Rai, che trasmetterà gli incontri dell'Italia in diretta su Rai 1.

Italia Under 21 agli Europei, girone e calendario delle partite

L'Italia è stata inserita nel Gruppo D. Un girone tutt'altro che semplice. Perché oltre agli azzurrini sono presti la Francia, la Norvegia e la Svizzera. Si qualificano le prime due di ogni raggruppamento. La gara d'esordio è in programma il 22 giugno contro la Francia.

Giovedì 22 giugno: Francia-Italia, ore 20:45 (Rai 1)

Domenica 25 giugno: Svizzera-Italia, ore 18 (Rai 2)

Mercoledì 28 giugno: Italia-Norvegia, ore 20:45 (Rai 1)

Gironi Europei U21, classifiche e risultati

In Georgia e Romania si disputano gli Europei Under 21. In questa edizione al via ci sono 16 squadre divise in quattro gironi. Le prime due di ogni girone si qualificano per i quarti di finale. Le semifinaliste, oltre a giocarsi il titolo guadagnano anche la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024.

Girone A: Georgia, Portogallo, Belgio, Olanda

Girone B: Romania, Spagna, Ucraina, Croazia

Girone C: Rep. Ceca, Germania, Inghilterra, Israele

Girone D: Norvegia, Italia, Francia, Svizzera

Il calendario completo degli Europei di calcio Under 21

21 giugno, Georgia-Portogallo ore 18

21 giugno, Belgio-Olanda ore 18

21 giugno, Ucraina-Croazia ore 18

21 giugno, Romania-Spagna ore 20:45

22 giugno, Repubblica Ceca-Inghilterra ore 18

22 giugno, Germania-Israele ore 18

22 giugno, Norvegia-Svizzera ore 18

22 giugno, Francia-Italia ore 20:45

24 giugno, Georgia-Belgio ore 18

24 giugno, Portogallo-Olanda ore 18

24 giugno, Romania-Ucraina ore 18

24 giugno, Spagna-Croazia ore 20:45

25 giugno, Repubblica Ceca-Germania ore 18

25 giugno, Inghilterra-Israele ore 18

25 giugno, Svizzera-Italia ore 18

25 giugno, Norvegia-Francia ore 20:45

27 giugno, Olanda-Georgia ore 18

27 giugno, Portogallo-Belgio ore 18

27 giugno, Croazia-Romania ore 20:45

27 giugno, Spagna-Ucraina ore 20:45

28 giugno, Inghilterra-Germania ore 18

28 giugno, Israele-Repubblica Ceca ore 18

28 giugno, Svizzera-Francia ore 20:45

28 giugno, Italia-Norvegia ore 20:45 – RAI 1

Il tabellone della fase ad eliminazione diretta: chi si qualifica

Le squadre che si classificano al primo e al secondo posto di ogni girone si qualificano per i quarti di finale. Questi sono gli accoppiamenti del tabellone della fase a eliminazione diretta. Questi i quarti:

1ª Girone A – 2ª Girone C

1ª Girone C – 2ª Girone A

1ª Girone B – 2ª Girone D

1ª Girone D – 2ª Girone B

Questo invece il tabellone delle semifinali degli Europei 2023 Under 21

Vincente 1ª Girone A/2ª Girone C – Vincente 1ª Girone C/2ª Girone A

Vincente 1ª Girone B/2ª Girone D – Vincente 1ª Girone D/2ª Girone B

Dove vedere l’Italia Under 21 agli Europei 2023 in TV sui canali Rai

La Rai ha acquistato i diritti TV degli Europei di Georgia e Romania. Le partite saranno trasmesse in diretta TV da Rai 1 e Rai 2, che manderanno in onda gli incontri dell'Italia. Ma si potranno seguire anche su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Non sarà però possibile vedere tutte le partite di Euro 2023. Diretta streaming naturalmente su raiplay.it.