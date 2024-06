Europei oggi in TV, dove vedere le partite: in campo Ungheria-Svizzera

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Marco Rossi, CT dell'Ungheria.

Sono tre le partite in calendario oggi per gli Europei di calcio 2024 in Germania: occhi puntati sull'Italia che questa sera esordirà contro l'Albania.

Le prime due nazionali a scendere in campo saranno Ungheria e Svizzera che si sfidano per la seconda partita degli Europei 2024. Le nazionali guidate da Marco Rossi e Murat Yakin scenderanno in campo al Cologne Stadium di Colonia alle ore 15.00 per il secondo match del gruppo A. La gara si potrà seguire in diretta TV e streaming su Sky.

Alle 18:00 in campo Spagna-Croazia che aprono le partite del girone B: le Furie chiamate al riscatto dopo la beffa dei rigori contro il Marocco ai Mondiali in Qatar, di fronte invece la Croazia che nell'ultima coppa del Mondo ha conquistato il terzo posto.

Alle 21:00 esordio della Nazionale Italiana di Spalletti contro l'Albania: prima partita subito delicata per gli azzurri che sono chiamati subito alla vittoria.

Euro 2024, le partite di oggi: gli orari TV

Il calendario delle partite in programma oggi, sabato 15 giugno, per gli Europei 2024:

Ungheria-Svizzera (Girone A) – ore 15.00: Sky

Spagna-Croazia (Girone B) – ore 18.00: Sky

Italia-Albania (Girone B) – ore 21:00: Rai, Sky

Dove vedere le partite degli Europei in tv e streaming

Tutte le partite dei campionati europei di calcio 2024 sono trasmessi in esclusiva da Sky e in streaming su NowTV e SkyGo. Le partite dell'Italia saranno visibili in chiaro su Rai Uno e in streaming gratuitamente su RaiPlay. Ungheria-Svizzera sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport al canale 251. Spagna-Croazia sarà trasmessa in diretta TV in chiaro anche su Rai Due oltre che sui canali Sky. Infine, Italia-Albania sarà visibile sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.