Sabato 3 luglio, le partite degli Europei di calcio in TV. Sono due le gare in programma per i quarti di finale. Alle ore 18.00 si gioca Repubblica Ceca-Danimarca (Olympic Stadium di Baku, in Azerbaijan) mentre alle 21.00 c'è il fischio d'inizio di Ucraina-Inghilterra (Stadio Olimpico di Roma), sfida che ha fatto molto discutere per il protocollo anti Covid che ha fatto scattare l'allerta per l'arrivo dei tifosi inglesi nella Capitale italiana.

Negli ottavi di finale gli scandinavi si sono qualificati grazie alla netta vittoria (4-0) contro il Galles, un successo che dà ulteriore fiducia a un gruppo inizialmente scosso dalla tragedia sfiorata in campo per il malore di Eriksen. Patrick Schick, invece, è il trascinatore della selezione allenata da Jaroslav Silhavy: prestazione e gol hanno fatto la differenza anche nell'incontro con Olanda, altra esclusa eccellente oltre a Portogallo, Francia e Germania. L'Ucraina è approdata ai quarti di finale grazie al successo nei supplementari contro la Svezia (2-1) mentre la selezione d'Oltremanica ha sconfitto per 2-0 la Germania.

Le vincenti di Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra si sfideranno nella seconda semifinale in tabellone. La gara è inserita in calendario mercoledì 7 luglio alle ore 21 nel Wembley Stadium di Londra. Ecco tutte le info per vedere le partite in TV e in streaming.

Ucraina-Inghilterra dove vederla sulla Rai

Ucraina-Inghilterra si potrà seguire in TV in chiaro sul canale Rai 1 della TV di Stato. Fischio d'inizio dell'incontro alle ore 21.00, si gioca nello Stadio Olimpico di Roma. Collegamenti a partire dalle 20.30 per le ultime notizie nell'immediata vigilia dell'incontro. Anche gli abbonati Sky potranno vedere il confronto tra la squadra di Shevchenko e quella di Southgate: a trasmetterlo saranno i canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Per quanto riguarda la diretta streaming anche in questo caso sono 3 le opzioni a disposizione: la prima gratuita sulla piattaforma RaiPlay senza pagare alcun prezzo né essere abbonati; gli abbonati Sky invece potranno vedere la gara grazie all'app SkyGo; collegandosi al sito NOW, inserite le credenziali di accesso e pagato il prezzo per il singolo incontro, si potrà vedere la sfida.

Dove vedere Repubblica Ceca-Danimarca: gli orari TV Sky

Repubblica Ceca-Danimarca verrà trasmessa in chiaro sulla Rai senza alcun costo aggiuntivo. Il quarto di finale in programma nell'Olympic Stadium di Baku andrà in onda su Rai 1 alle ore 18. Il match sarà visibile anche per gli abbonati a Sky che potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Oltre alla telecronaca dell'evento, potranno assistere anche ai contenuti e agli approfondimenti proposti nel collegamento a partire dalle ore 17.00.

La partita tra Repubblica Ceca e Danimarca si potrà seguire anche in streaming grazie all'app SkyGo (solo per abbonati). In alternativa, ma sempre a pagamento (acquistando il ticket del singolo match), c'è la possibilità di vedere la gara sulla piattaforma live on demand NOW. Attraverso la piattaforma RaiPlay sarà invece possibile assistere all'evento in forma del tutto gratuita. I dispositivi da utilizzare sono quelli consueti fissi (pc, smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook).

Dove vedere gli Europei in TV oggi 3 luglio: il programma

Ecco tutte le partite degli Europei in TV oggi, sabato 3 luglio 2021: