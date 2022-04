Esulta come Cristiano Ronaldo ma gioca nel Barcellona: censurato in tutti i video La stellina del Barcellona realizza un gran gol in acrobazia ed esulta poi come Cristiano Ronaldo. Una situazione “imbarazzante” per il club che ha censurato la celebrazione della rete.

Week-end dolce-amaro in casa Barcellona. Se la prima squadra allenata da Xavi si è resa protagonista di un altro tonfo interno, contro il Vallecano, a far sorridere tutto l'ambiente blaugrana ci hanno pensato i ragazzi della Primavera. La Juvenil A del Barça, ovvero l'under 19 catalana, si è imposta sul campo del Cornellà al termine di una partita ricca di emozioni, laureandosi campione. Protagonista di giornata, una delle stelline delle Giovanili della formazione di Óscar López e Albert Sánchez, ovvero Fermín López, autore di un gol eccezionale.

Festa grande dunque per i gioiellini blaugrana, che matematicamente hanno vinto il campionato Primavera. Nel testa a testa con l'Espanyol si è rivelata fondamentale la vittoria contro il Cornellà, dopo una bella rimonta. E pensare che il pomeriggio del Barcellona Under 19 era iniziato molto male con lo svantaggio firmato da Finot. Nonostante tutto la formazione ospite ha iniziato a spingere a testa bassa, correndo però anche il rischio di subire la seconda rete. A rimettere il discorso in parità ci ha pensato Fermín López che si è letteralmente inventato un gol capolavoro.

Il duttile esterno offensivo che dopo essere cresciuto nel Betis ha fatto tutta la trafila nelle Giovanili del Barcellona, ha sfruttato un pallone vagante al limite dell'area di rigore per coordinarsi e colpire con una rovesciata. Un gesto tecnico perfetto, con la sfera che si è insaccata all'angolino, alle spalle dell'incolpevole portiere avversario. Più che l'euro-gol a far discutere è stato quanto accaduto subito dopo in occasione della celebrazione della marcatura.

Scatenato dopo la rete segnata con la "bicicletta" Fermín López ha iniziato a correre in direzione del corner sinistro e una volta fermatosi, ecco il colpo di scena. Esultanza in stile Cristiano Ronaldo, con il saltello, le braccia allargate e il classico "SIUUU". Strano, anzi stranissimo, vedere un calciatore del Barcellona festeggiare con le movenze di uno dei più grandi "nemici" di sempre, ovvero l'ex stella del Real Madrid CR7. Un pugno nello stomaco per il club, e anche per i tifosi.

Il Barcellona nei festeggiamenti per il trionfo della sua Primavera ha condiviso le immagini del gol di Fermín López sui propri canali social, ribadendo nella didascalia le origini interne del calciatore "Made in La Masia", la storica accademia del club catalano fucina di talenti. Come se non bastasse però è stato trovato un modo per far scomparire l'esultanza Fermín López. Come? In un modo molto semplice, ovvero tagliando il video al momento giusto subito dopo il gol, poco prima del SIUUU. Una situazione che però non è sfuggita a tantissimi tifosi che hanno sottolineato il tutto. I fan del Real Madrid in particolare non hanno perso l'occasione per prendere in giro i rivali.