In totale sono 56 anni di Daspo per 8 ultrà del Genoa che nell'ambito dell'operazione ‘Zona Franca' hanno ricevuto dal Questore il pesante provvedimento. Le persone interessate appartenevano ad un'organizzazione che era dedita alla commissione di reti gravi, come l'estorsione, nei confronti del Genoa. Le indagini della Squadra Mobile sono state concluse nel mese di ottobre e hanno visto un provvedimento limitativo della liberà personale nei confronti di ben sette delle otto persone interessate.

La pena varia da un minimo di 4 ad un massimo di 10 anni. Per coloro i quali sono recidivi e quindi già destinatari di precedenti Daspo, è stato imposto anche l'obbligo di presentazione agli uffici della Polizia e durante gli incontri di calcio del Genoa per tutta la durata della misura di prevenzione. Le 7 persone destinatarie di questo obbligo ulteriore saranno soggette anche alla convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

Daspo per 56 anni totali a 8 ultrà del Genoa

Estorsione ai danni del Genoa e del presidente Enrico Preziosi. Nell'ambito dell'operazione ‘Zona Franca' sono stati 56 gli anni di Daspo complessivi disposti per 8 ultrà del Genoa. Secondo la ricostruzione effettuata, il gruppo avrebbe estorto denaro ma anche altre utilità allo stesso patrone del Genoa, Enrico Preziosi, in cambio di una ‘pace’ della tifoseria organizzata.

Oltre al Daspo, per 4 degli 8 individui, poiché già condannati definitivamente per altri reati, oltre all’obbligo di presentazione, è stata anche imposta un'ulteriore prescrizione del divieto di possesso ed utilizzo, per la durata della misura da scontare, di armi a modesta capacità offensiva. Le indagini si sono concluse lo scorso mese di ottobre con il provvedimento attuale disposto dal Questore, ma i primi tentativi di estorsione risalgono addirittura a 10 anni fa.