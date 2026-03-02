Espulsione per chi si copre la bocca in campo, stretta FIFA contro il razzismo: la nuova norma per i Mondiali

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La lotta al razzismo nel calcio potrebbe entrare in una nuova fase. Gianni Infantino ha aperto alla possibilità di introdurre una norma severissima: espulsione immediata per quei giocatori che si coprono la bocca mentre parlano con avversari o arbitri, gesto spesso utilizzato per impedire la lettura del labiale e, in alcuni casi, per nascondere eventuali insulti discriminatori.

La proposta è stata affrontata in maniera concreta durante l’ultimo incontro dell’IFAB, l’organo che stabilisce le regole del gioco, e potrebbe trovare applicazione già in occasione dei prossimi tornei internazionali organizzati dalla FIFA, compreso il Mondiale 2026.

A spingere verso un giro di vite è stato anche un recente episodio di Champions League che ha coinvolto Vinícius Júnior del Real Madrid e Gianluca Prestianni del Benfica, con quest’ultimo finito sotto indagine per presunte frasi razziste pronunciate coprendosi le labbra con la maglia.

Leggi anche Perché El Mencho e i cartelli della droga volevano mettere le mani sui Mondiali 2026 in Messico: svelati i piani

Stretta FIFA contro il razzismo: espulsione per chi si copre la bocca in campo

Intervistato da Sky News, Infantino ha ribadito una posizione netta: chi non ha nulla da nascondere non dovrebbe avere bisogno di schermare il proprio labiale. Se il gesto è finalizzato a occultare parole offensive o discriminatorie, la sanzione deve essere esemplare.

L’obiettivo dichiarato è duplice: rendere più trasparente il confronto in campo e scoraggiare in modo definitivo comportamenti che danneggiano l’immagine del calcio. Se approvata, la norma cambierebbe radicalmente alcune abitudini ormai diffuse tra i calciatori, segnando un passo deciso verso un ambiente più pulito e rispettoso.

La vicenda di Prestianni ha destato un certo clamore in tutto il Vecchio Continente e avendo coinvolto due calciatori provenienti dall'America Latina ha avuto una cassa di risonanza enorme anche in Brasile e in Argentina. La FIFA non vuole più tollerare questi comportamenti in campo e la strada, almeno questa, sembra tracciata. Per il resto, tra organizzazione del torneo e tensioni all'interno dei vertici FIFA per le scelte di Trump, ci sarà tempo di discuterne. Forse.