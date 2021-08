Esordio rovinato a Mario Balotelli in Turchia: ci ha pensato Mesut Ozil Nella SuperLig turca ha esordito Mario Balotelli in occasione della sfida tra Fenerbahce e Adama Demirspor. Tra le fila del club neopromosso in massima serie, l’attaccante italiano ha giocato 67 minuti uscendo dallo stadio tra gli applausi del pubblico presente. Ma Mesut Ozil gli ha rubato la scena.

A cura di Alessio Pediglieri

Mario Balotelli torna a far parlare le cronache calcistiche europee. SuperMario ha esordito nel suo nuovo campionato, quello turno, con la maglia del neo promosso Adama Demirspor, società ritornata nel massimo campionato dopo una lunghissima assenza. L'attaccante italiano ha giocato per più di un'ora, è uscito tra gli applausi del pubblico presente ma il suo esordio è stato rovinato al 46′ quando c'è chi è riuscito a rubargli la scena e i tre punti in palio.

Un esordio atteso e sospirato per quello che tutti hanno definito l'ultimo ‘miracolo' di mercato da parte di Mino Raiola. Svincolato e abbandonato dai top team italiani e non solo, Mario Balotelli ha trovato ristoro nel campionato turco dove il suo procuratore gli ha donato un contratto da favola, strappando al neo promosso Adama un accordo da top player. Tutto bello, con i tifosi del Demirspor che oltre a festeggiare una storica promozione dopo 26 anni d'attesa, sono rimasti in festa alla notizia dell'ingaggio di Balotelli.

Per Supermario applausi e consensi in 67 minuti di gioco in cui è però mancato il gol. Si è mosso nel seno del gioco della squadra mostrando intesa e uno stato di forma accettabili, a tal punto che l'entusiasmo sulle tribune si è manifestato al momento della sostituzione: uscita dal terreno di gioco con un battito di mani unanime, in attesa di vedere gioire direttamente Balotelli per un gol, appuntamento rimandato alla prossima occasione, forse già venerdì prossimo contro il Kayserispor.

Chi invece ha esultato e fatto godere i propri beniamini, rubando la scena a Balotelli è stato Mesut Ozil che di SuperMario era avversario di giornata nella sfida tra Fenerbahce e Adama. E' stato un gol dell'ex Arsenale Real Madrid a decidere il match con un tiro al 46′ che ha permesso di conquistare i tre punti in palio. Anche Ozil era al suo esordio stagionale in SuperLig, ma al contrario di Balotelli ha bagnato il suo debutto bagnandolo col primo gol.